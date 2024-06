Rémálom után támadt fel a magyar válogatott, de ez ma kevés volt

Három év után szerepel Magyarország labdarúgó-Eb-n, természetes, hogy a szurkolók lázba jöttek. Itthonról tízezrek lepték el Kölnt, olyanok is, akiknem nem is volt belépőjük a meccsre. Sőt, Instagram-oldaláról kiderült, hogy Szoboszlai Dominik barátnője, Borka is Kölnben tartózkodott.

A mérkőzésre a legerősebb magyar kezdőcsapat állt ki, Szoboszlai Dominik pedig rögtön az Eb-k történetének legfiatalabb csapatkapitánya lett a maga 23 évével. Még a Liverpool focicsapata is gratulált ehhez a rekordhoz.

Magyar kezdőcsapat Kölnben, Fotó: Mirkó István

Már a bemelegítés alatt megteltek a magyar szektorok, a szurkolóink kedvéért Korda György slágere, a Reptér is felhangzott a hangszórókból. A mérkőzés előtt a stadion a magyar himnusztól volt hangos:

Ilyen felevezetés után rémálom volt az első félidő. A védelemre rá sem lehetett ismerni, előrejátékban pedig szinte semmit nem tudott nyújtani a csapat. A 12. percben Kwadwo Duah talált a kapuba, a játékvezető először lest jelzett, a videobíró azonban teljesen joggal megadta a találatot. A folytatásban sem talált magára a magyar csapat, sőt, röviddel a szünet előtt Marcel Aebischer növelte 2-re a svájci előnyt. Hideghzuhany a javából, rá sem lehetett ismerni a magyar válogatottra.

Gulácsi tehetetlen volt a második gólnál, Fotó: Mirkó István

A szünetben cserélt Marco Rossi, Lang Ádám helyett Bolla Bendegúz állt be, a támadásokat elősegítve. Kockázatos lépésnek tűnt, de bejött. Csapatunk sokkal bátrabb és veszélyesebb is volt. A Ferencváros csatára, Varga Barnabás előbb a kapu mellé fejelt, néhány perccel később azonban nem hibázott. Jött a szépítés és a torna első magyar gólja.

Varga szép gólt fejelt, Fotó: Mirkó István

Rossi ezután még feljebb kapcsolt, érkezett második csatárnak Ádám Martin is, így Szoboszlai és Sallai előtt már két középcsatárunk volt a pályán, Ádám és Varga Barnabás.

A meccs végére eljutottunk odáig, hogy az első félidőben hengerelő svájciak már az időt is húzták. A mieink kitámadtak, aztán Orbán Willi hibája után a csereember Embolo állította be a 3-1-es végeredményt.