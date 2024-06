"Nem a foci a legfontosabb" - háború helyett békét akar a Fradi volt edzője

Az E csoport favoritja, Belgium mögött az ukrán labdarúgó-válogatottat tartják a németországi Európa-bajnokság egyik sötét lovának. A korábbi Fradi-edző Szerhij Rebrov csapata a hazájában dúló háború miatt régóta "otthontalan", de játékerejét tekintve szakértők szerint erősebb, mint a 2021-ben a negyedöntőig jutott elődök. A motivációjuk pedig nem is lehetne nagyobb.

Rebrov szeretné, ha újra a foci lenne a legfontosabb Ukrajnában Fotó: AFP

Rebrov néhány hete már utalt arra, mennyire várja, hogy vége legyen a háborúnak, és a békével újra a futball legyen a legfontosabb a hazájában. Az ukrán szövetségi kapitány most, a Románia elleni müncheni Eb-rajtjuk (hétfő, 15.00, tv: M4 Sport) előtt is kiemelte: nem csak a sportsikerek, de magasztosabb cél is vezérli őket. A remény szimbólumaként, a focipályán elért sikereikkel küldenének haza örömteli híreket.

– Tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg nem a labdarúgás a legfontosabb Ukrajnában. De hisszük, hogy sikeres teljesítmény esetén pozitív érzelmeket tudunk kiváltani a honfitársainkból – mondta a CNN-nek Rebrov, aki elárulta: olykor a fronton szolgáló katonák üzeneteit közvetíti a játékosainak, akik nem egyszer megkönnyezik azokat. – Ha látod ezeket a videókat, egészen más motivációval játszol.

Az ukrán válogatott úgy kvalifikált pótselejtezőn az Eb-re, hogy a hazai meccseit hivatalosan "semleges helyszínen", azaz albérletben játszotta. A Rebrov-csapat Anglia és Olaszország mögött (csak rosszabb gólkülönbsége miatt utóbbi mögé szorulva) harmadikként végzett a C jelű selejtezőcsoportban, majd Bosznia-Hercegovinát idegenben, Izlandot pedig a lengyelországi Wroclawban győzte le 2-1-re. Előzőleg, a selejtezősorozatban volt már "otthon" Leverkusenben (0-0 az olaszok ellen), Prágában (2-0 az észak-macedónok ellen), Wroclawban (1-1 az angolok ellen) és Nagyszombaton (1-0 a máltaiak ellen) is.

– Fárasztó a sok utazás a mérkőzéseinkre, de mi ez a harcokhoz képest?

– tette föl ezzel kapcsolatban a költői kérdést Rebrov, aki olyan Európában légióskodó klasszisokat tudhat a csapatában, mint például Andrij Lunyin (Real Madrid), Olekszandr Zincsenko (Arsenal), Mihajlo Mudrik (Chelsea) vagy éppen Artem Dovbik (Girona).