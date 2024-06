„Gyászoltam, de focizni akartam” - Halva született a focista kislánya az Eb-n

Családi gyász, tragédia árnyékolta be a hollandok szereplését tizenhat évvel ezelőtt a labdarúgó-Eb-n. A narancsmezes gárda 2008-ban "halálcsoportba" került Franciaország, Olaszország és Románia társaságában. Ehhez képest az összes ellenfelét kiütötte: a világbajnok olaszokat 3-0-ra, a vb-döntős franciákat 4-1-re, a románokat 2-0-ra. Ezen a tornán robbant be a védő Khalid Boulahrouz a csapatba, aki duplán is izgatott volt. Felesége, Sabia 22 hetes terhes volt kisbabájukkal, el is kísérte a focistákat a Svájcban rendezett meccsekre.

Boulahrouz és Sabia az olaszok elleni sikert ünneplik Fotó: AFP

A csoportkör után azonban megtörtént a baj. Sabiát rohammentővel szállították a kórházba, komplikációk léptek fel, s azonnal meg kellett indítani a szülést. A focista azonnal elhagyta a csapat főhadiszállását és rohant a kórházba. Sajnos azonban tragikus hírrel várták, a pici életét nem lehetett megmenteni. Az oroszok elleni negyeddöntő előtt maga dönthetett, jelentkezik-e játékra.

Borzasztó napokon voltam túl, gyászoltam, de focizni akartam

- mondta később a labdarúgó, aki ott volt a kezdő tizenegyben, de a csapat kiábrándítóan játszott, végül kikaptak az oroszoktól 3-1-re.

Boulharouz és feleségének kapcsolata megsínylette a tragédiát, bár később szülők lettek, de elváltak. Sőt, Sabia később közös barátjukkal, a szintén válogatott Rafael van der Vaart-tal alkotott egy párt 2015-től.