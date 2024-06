Lenézik őket, még mindig vannak magyar focisták az Eb-n

Azt nem tudni, vajon Gyömbér Norbert és Bénes László szerepet kap-e Szlovákia Anglia ellen Európa-bajnoki nyolcaddöntőjében (vasárnap, 18-00, M4 Sport), de hogy kapusedzőjük, Novota János kiválóan készíti fel Martin Dúbravkát, az vita nélküli tény.

A szlovákok szállodájában érte el a Bors Novotát, a korábbi kiváló kapust, aki optimista a csata előtt.

- Abban bízunk, hogy még tovább maradhatunk Németországban – hangzik a szakember válasza. - Nem téveszt meg bennünket, hogy ellenfelünk visszafogottan futballozott a csoporttalálkozók során, viszont egyértelmű pluszerőt ad nekünk az, hogy a rivális több játékosa lekezelően vélekedik rólunk.

Szlovák öröm, nyolc év után újra nyolcaddöntőben a csapat / Fotó: AFP

A kapusedző elmondta, Dúbravka - bár nem elégedett jelenlegi angliai klubhelyzetével - a Newcastle kapusaként alaposan ismeri a Premier League-et, ezért mondhatni, hogy Harry Kane, továbbá a Real Madridhoz szerződött Jude Bellingham egyaránt nyitott könyv előtte.

- A jelenleg még a Paris SG-ben szereplő, de onnan távozó Milan Skriniar jól fogja össze hátsó alakzatainkat, és erre alapozva képesek vagyunk arra, hogy elöl is veszélyeztessünk. Önbizalmunk töretlen, ez abból eredeztethető, hogy Belgiumot június 17-ikén a csoportküzdelmek során 1-0-ra megvertük. Figyeljük a napi angol híreket, tudjuk, hogy Phil Foden hazautazott harmadik gyermeke születése miatt, de pénteken vissza is tért, továbbá a tehetséges Anthony Gordon kerékpározás közben az Eb-táborban bukott, és csúnyán felszakadt az álla, továbbá a két karja is tele van vágásokkal. Jobbulást neki!

Novota abban hisz, hogy felesége, Katalin és két fia, a 13 éves János, illetve a nála egy évvel fiatalabb Kristóf ismét a stadionban szurkolhat.

- A családom a helyszínen látta a belgák elleni meccsünket. Vasárnap a tévé elé ülnek odahaza, de a negyeddöntőnket élőben látják… - utalt Novota arra, ott akarnak lenni a nyolc között.

A tréner gyermekei szintén sportolnak, nagyobbik fia, János Dunaszerdahelyen kapus, az öccse, Kristóf pedig sakkozik.