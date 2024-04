Történelmet írt az olimpia előtt az év magyar sportolónője

A földkerekség egyik legrangosabb vitorlásversenyét nyerte meg Mallorcán Érdi Mária. A 2023-ss év legjobb magyar sportolójának klasszisára jellemző, úgy is kiérdemelte a végső első helyet, hogy az úgynevezett éremfutamban mindössze kilencedikként zárt. Viszont korábban olyan tetemes előnyt szerzett, hogy a többiek csak bottal üthették a nyomát. A Balatonon élő Mari Palma de Mallorcán is legyőzhetetlen volt, az pedig hab a tortán, hogy magyar versenyző ott korábban sohasem nyert. Érdi tehát történelmet írt. A magyar vitorlásversenyző hajóosztályban 116-an indultak, köztük az ILCA 6-os olimpiai hajóosztály két ötkarikás aranyérmese is. Meg se tudták közelíteni magyar riválisukat.

Érdi Mária éve lehet az idei is Fotó: Koncz Márton

Érdi tavaly világbajnok lett, idén a vb-t a hetedik helyen fejezte be, majd megnyerte az Európa-bajnokságot. A spanyolországi az egyik legrangosabb vitorlás viadal a földkerekségen, mondhatni olyan, mint a teniszezőknél a wimbledoni bajnokság.

Hosszú, és fárasztó hét van mögöttem. A verseny erős szélben kezdődött, de a végére legyengült. Az első helyem oka az, hogy sikerült minden helyzethez a lehető legjobban alkalmazkodnom

– nyilatkozta Érdi, aki a mallorcai diadalon a legjobb barátnőjét, az ausztrál Zoe Thomsont előzte meg, majd örömükben mindketten a tengerbe vetették magukat.

A párizsi ötkarikás játékok vitorlás-viadalát Marseille-ben bonyolítják le. Érdi pompás eredménysorát szemlélve túlzás nélkül kijelenthető, hogy dobogós lesz az ILCA 6-os hajóosztály olimpiáján.

Következő versenyén Franciaországban, Hyères-ben ül hajóba.