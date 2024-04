Mélyütés Dárdainak, itt az év legőszintébb focista-nyilatkozata

"Szívesen maradnék, de túl drága vagyok" – nyilatkozta Deyovaisio Zeefuik, miután Dárdai Pál csereként pályára küldte a Nürnberg ellen (3-3), ő pedig bő félóra alatt a mezőny egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. A magyar edző egykori posztján, védekező középpályásként olyan jól játszott, hogy korábbi szövetségi kapitányunk külön kiemelte, milyen hasznosan szerepelt a 26 éves holland futballista. A sokoldalú, gyors és agresszív "harcos" a Hertha-tréner egyik kedvence, ő maga is szívesen maradna a csapatban – a berlini klubvezetők mégis elküldik.

Dárdai Pálnak (a háttérben) nyártól le kell mondania Zeefuik harcos játékáról Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Zeefuik a lejáró szerződése dacára továbbra is a Herthát szolgálná, ahol szakmailag és emberileg is remekül érzi magát. Ráadásul Dárdai is elégedett vele. Mi kell még?! Hát pénz, aminek híján van a tavaly a Bundesliga-élvonalból kiesett, csődközelben egyensúlyozó német klub.

– Deyo mentett meg minket a párharcokban mutatott agresszivitásával – méltatta Dárdai az ezúttal védekező középpályásként bevetett, de a védő- és középpályássor szinte minden posztján megfordult légióst, majd hozzátette: – Tudom, hogy mindig számíthatok rá, amikor kell, ő egy igazi csapatjátékos.

– Természetesen örülök a tréner dicséretének. Amikor szükség van rám, mindig padlógázt adok. Nagyon jól érzem magam a Herthánál és a csapatban – reagált ennek hallatán a korábbi holland U21-es válogatott focista, akinek mindezek ellenére új klubot kell találnia magának.

A 2020-ban a Groningentől 4 millió euróért (1,6 milliárd forint) igazolt Zeefuik a jelenlegi keret egyik legtöbbet kereső focistája. Az utóbbi évek felelőtlen gazdálkodása, eszeveszett pénzszórása közepette szerződtetett társai zömétől már megszabadult a Hertha. Őt sem tudják Berlinben tartani, még úgy sem, hogy hajlandó lenne kevesebb gázsival is beérni.

– Deyo, mondd, hogy túl drága vagy! – szólt oda Dárdai viccelődve, mire a labdarúgó hozzá is tette:

Hallottad, túl drága vagyok. Pedig tényleg el tudtam volna képzelni, hogy itt maradok

– mondta Zeefuik, amit a Berliner Kurier "az év legőszintébb futballista-kijelentésének" nevezett.

A focista elárulta, hogy kevesebb fizetéssel is beérné, a klubvezetők mégis elküldik.

– A klub felső vezetőinek a döntése, hogy mennem kell. És én ezt megértem. A Hertha a fiatal játékosokra épít, a következő szezonra visszatér a harmadosztályba kölcsönadott Julian Eitschberger (20 éves jobbhátvéd – a szerző), és akadnak más tehetségek is – nyilatkozta megértően a légiós, aki tehát alig 26 évesen már túlkorosnak érzi magát a fiatal Dárdai-csapatban. – Még nem tudom, mit hoz a nyár. Konkrét tárgyalásokat még nem folytattam egyetlen klubbal sem, de érdeklődők vannak. Még hét meccsem van a Herthában. A lehető legtöbbet akarok játszani.

Deyovaisio Zeefuik az Ajaxban nevelkedett, majd a Groningennél töltött 2,5 éve után igazolt Berlinbe. Ott Dárdai már a második edzői időszakában kihozza belőle a maximumot, de a két szakasz közötti szakvezetők tudtak bánni vele, így kölcsönadták az angol másodosztályba (Blackburn) és az olasz élvonalba (Verona) is.

A 2. Bundesliga 27. fordulója után 9. helyezett Hertha legközelebb pénteken (18.30, tv: Aréna4) az egy ponttal és egy helyezéssel jobb Paderborn vendégeként játszik.

