Dárdai elárulta magát egy lájkkal, kiszúrta a német sajtó

Múlt szombaton földrengészerű változás rázta meg a Hertha BSC-t. A német labdarúgó Bundesligában a kieséssel fenyegető 17. helyen szégyenkező klubtól azonnali hatállyal menesztették Fredi Bobic sportigazgatót, miután a kék-fehérek hazai pályán sima vereséget (0-2) szenvedtek az Union Berlin elleni fővárosi derbin. Noha korábban csapattársak is voltak a Herthában, 2021 novemberében Bobic menesztette Dárdai Pált a vezetőedzői posztról, majd tavaly a határozatlan időre szóló (utánpótlás-munkára is érvényes) szerződését is felbontotta. Ezek után különösen pikáns részletre lett figyelmes egy berlini lap. Kiderült, hogy a most a visszatérésre esélyesnek tartott Dárdai fiai és barátja miként fogadták a hírt.

Dárdai Pál irányításával legidősebb fia, Palkó El-meccsen is játszott a Herthában - azóta Vidi-játékos és magyar válogatott lett Fotó: AFP

"Pál papa összeveszett az exmenedzserrel... Egy lájk többet mond ezer szónál: Dárdai Palkónak tetszik a Hertha-menedzser Fredi Bobic kirúgása" – címezte a Hertha kispadjára rég visszasírt Dárdai Pál ügyével foglalkozó anyagát a Berliner Kurier.

A cikkben kiemelik, hogy a másfél éves Hertha-vezetői időszakában sokakkal összetűzésbe keveredett Bobic menesztéséről szóló Instagram-posztot több régi játékos is sietve helyeselte egy-egy lájkkal. Így tett például a nemrég a Hellas Veronának kölcsönadott holland Deyo Zeefuik, a már az Udinesét erősítő saját nevelésű nagy tehetség, Lazar Samardzic – és Dárdai legidősebb fia, Dárdai Palkó is, aki két éve igazolt berlini nevelőegyesületéből a MOL Fehérvárhoz.

Sőt, Dárdai Pál családi jó barátja, Bakalár László (együtt nézték a szombati 0-0-s FTC-Vasas meccset is) velősen kommentálta is a hírt: "Végre!"

A két fiatalabb Dárdai fiú még a Hertha kötelékébe tartozik. Az U21-es német válogatott Dárdai Márton jobbára kispados a Bundesliga-csapatban, de számos kérője ellenére a közelmúltban nem engedték távozni Berlinből. Ő nem is reagált nyilvánosan Bobic kirúgására. A védő 17 éves öccse, a szintén német korosztályos válogatott Dárdai Bence (a Hertha U19-es ificsapatának tehetséges csatára) ellenben lájkolta a posztot.