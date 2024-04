Bekövetkezett: hosszas betegség után elhunyt a Forma-1 legendás alakja

Szomorú hír járta be a világot: 86 éves korában elhunyt Ted Toleman, a Forma-1 egy csapatának alapítója és vezetője. Csapata 1981-ben lépett be a világbajnokságba, ezt követően három dobogós helyezést is elért. A család közleménye szerint a férfi hosszan tartó betegségben szenvedett, április 10-én pedig egyik napról a másikra elhunyt a Fülöp-szigeteken. A legenda egy feleséget és egy fiúgyermeket hagyott hátra. Másik fiát, Garyt 2003-ban gyilkolták meg egy autórablás során Dél-Afrikában, amit a család azóta sem tudott kiheverni. Az ő csapatába tartozott Derek Warwick, aki nagyon sok pontot szerzett - írja a Mirror.