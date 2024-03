Szoboszlai kíméletlenül beszólt; könnyek Liverpoolban

Itthonról a magyar labdarúgó-válogatott győzelmei (1-0 a törökök és 2-0 a koszovóiak ellen) után egymást zrikáló Szoboszlai Dominik és Lang Ádám szóváltása, külföldről pedig Sven-Göran Eriksson liverpooli megünneplésének, és a Forma-1 súlyos balesetének utózöngéi vitték a prímet olvasóinknál a mögöttünk hagyott héten.

Szoboszlai Dominik és Lang Ádám egymásnk üzengetett Fotó: Illyés Tibor

Ezek a sportcikkk érdekelték a legtöbb olvasónkat március 25. és 31. között.

Szoboszlai beszólt, majd visszakapta

Szoboszlai Dominik és Lang Ádám a kamerák előtt üzengettek egymásnak jókedvűen, de csípős nyelvvel, miután a magyar labdarúgó-válogatott a törökök legyőzését követően Koszovó ellen is nyert (2-0) a Puskás Arénában.

A csapatkapitány szerint annak volt köszönhető a védő hidegvérű gólpassza, hogy „végre használta az eszét”. Utóbb persze Langot sem kellett félteni, ő sem kímélte Szoboszlait.

*

Eriksson megkönnyezte a liverpooli focihimnuszt

Óriási élményt szereztek Liverpoolban a gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákban szenvedő Sven-Göran Erikssonnak. A gyerekkora óta az angol sztárklubért rajongó, 76 éves svéd edzőnek teljesítették az eddig soha be nem teljesült vágyát: az Ajax egykori sztárjai elleni jótékony célú öregfiúk-gálameccsen ő volt a Vörösök trénere. Amikor az 59 ezres közönség elénekelte a You’ll Never Walk Alone (Sohasem maradsz egyedül) című dalt, Eriksson a könnyeit törölgette.

Gyönyörű, fantasztikus, hihetetlen volt minden, a You'll Never Walk Alone-tól a meccsig. Amikor meghallottam a szurkolók himnuszát, sírtam

– mondta Eriksson meghatódva.

Szoboszlai Dominikék edzője, Jürgen Klopp legendaként üdvözölte a korábbi angol szövetségi kapiányt, aki 4-2-es győzelemre vezette Steven Gerrardékat.

*

Könyörgött a bíróknak Hamilton csapattársa

Ijesztő balesetet szenvedett a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj utolsó körében George Russell. A Mercedes pilótája a kanyar előtt korán fékező Fernando Alonso manővere után felborult az autójával, majd a pálya közepén az életét féltve, kétségbeesve könyörgött a versenybíróknak, hogy azonnal szakítsák félbe a futamot.



A futam így virtuális biztonsági autós fázissal ért véget, Alonsót pedig utólag megbüntették.

