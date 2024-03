Meghalt Nagy Zsolt

Mély fájdalommal értesült az NB I-es Kecskemét fociklub, hogy életének 55. évében, rövid lefolyású, súlyos betegség után elhunyt korábbi kitűnő kapusuk, Nagy Zsolt, aki meghatározó tagja volt a 2008-as bajnokcsapatnak.

Nagy Zsolt karrierje Székesfehérváron indult el 1981-ben, ahol olyan Vidi legendáktól tanulhatott, mint Disztl Péter és Koszta János.

Megszállott volt saját bevallása szerint is, hatalmas motivációval és lelkesedéssel igazolt Kecskemétre 19 évesen a KSC-hez 1987-ben, ahol felnőtt karrierje első éveit töltötte. Mint később kiderült, új otthonra is lelt ezzel a döntéssel. Egy mezőtúri és egy szegedi kitérő után került Tiszakécskére, ahol hatalmas sikert elérve az NB I-ig is eljutott az együttessel, 22 mérkőzésen kapott a legmagasabb osztályban lehetőséget. Ezt követően visszatért Kecskemétre, ahol egy csongrádi és egy kiskunhalasi időszakot leszámítva, egészen 2008 nyaráig védett. Ahogy a legtöbben emlegették, „Sas” 40 évesen jutott el a csúcsra a KTE színeiben, hiszen a nagy tavaszi menetelés során minden győztes bajnokin védett a történelmi bajnoki címig és feljutásig vezető úton az NB II-ben"

- olvasható a klub közleményében.

A korábbi kapus a pályafutását Ladánybenén fejezte be, majd kapusedzőként találta meg a helyét a sportágban. Az előző idényben a kecskeméti tartalékcsapat stábjában, idén pedig újra a tiszakécskei NB II-es csapat mellett dolgozott, egészen betegségéig.