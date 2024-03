Kiderült Katalin hercegné nagy titka; máris döntöttek a Liu tesókról

Angliában megkerülhetetlen a labdarúgás, szinte mindenki szurkol egy csapatnak. Így van ezzel Katalin hercegné is, Vilmos kedveséről most az is kiderült, melyik klub áll legközelebb a szívéhez. A Daily Star most arról írt, egy 2015-ös jótékonysági eseményen Cambridge hercegnője egy kisfiúval pacsizott, és ekkor derült ki, hogy a szíve a Chelsea-hez húz.

"Pacsiztunk, mert kiderült, a hercegné is a Chelsea-nek szurkol - mesélte a kisfiú. - Szeretem azokat az embereket, akik a Chelsea-nek drukkolnak".

Katalin gazdag szülei befolyásolhatták lányuk Chelsea iránti elkötelezettségét, hiszen húszéves korában egy 780 000 fontos lakást vásároltak neki Chelsea szívében. Nagybátyja, Gary Goldsmith, aki nagy Chelsea-drukker, szintén hatással lehetett rá.

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Óriási kockázatot vállaltak az olimpiai bajnok Liu testvérek, amikor a magyar helyett a kínai színeket választották. Itthon ők voltak a legjobbak, míg Ázsiában kőkeményen meg kell harcolniuk a konkurenciával a válogatott kerettagságért. A váltás után egy évet ki kellett hagyniuk, nem indulhattak nemzetközi versenyeken. A hétvégén rendezik a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságát, így nagy kérdés volt, most ott lesznek-e a tesók a kínai csapatban. Nos, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang is meggyőzte a szakvezetést arról, hogy számíthatnak rájuk.

Bizonyítanak a tesók Fotó: Fehér Gábor

Rosszul kezdődött Kapás Boglárka külföldi edzőtábora. Az Európa-bajnokságra és az olimpiára készülő úszó a csapatával Kanári-szigetekre utazott, ott készül a nagy feladatokra. A tenerifei kirándulás azonban rosszul kezdődött, a repülőtéren ugyanis elkeverték Bogi csomagjait. Kisegítette őt férje, a szintén edzőtáborba utazó Telegdy Ádám. Így Bogi másfél napig - amíg nem érkezett meg a bőröndje - szerelme, több számmal nagyobb ruháit viselte.