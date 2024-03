Csalása miatt csúnyán megalázta a király Katalin hercegnét

Ahogyan azt a Bors is megírta, Katalin hercegné csúnyán lebukott. A hasi műtéten átesett hercegné ugyanis kitett egy anyák napi közös fotót a gyermekeivel, amellyel az ország valamennyi asszonyát köszöntötte. A szakértők azonban furcsa dolgokat szúrtak ki a fotón: a kis Lajos herceg ujjai eltűntek, és Sarolta hercegnő karjaival is gondok merültek fel. Sokan azt kezdték pletykálni, hogy ez egy összeszerkesztett fotó, és bizony később ki is derült, hogy nekik volt igazuk. Katalin ugyanis beismerte, hogy amatőr fotósként szeret játszani a photoshoppal, és néha nem úgy sikerül minden, ahogyan azt eltervezte. Ebből azonban most hatalmas botrány kerekedett, hiszen az emberek attól tartottak, hogy betegsége miatt folyamodtak a palota szakértői képszerkesztéshez.

Sok vád éri Katalin hercegnét / Fotó: KGC-178 / Northfoto

Igazi népharag zúdult Katalinra, amiért megszerkesztette azt a képet, amit kitett a közösségi oldalára. Az emberek ugyanis amiatt kezdtek el aggódni, hogy olyan súlyos beteg Katalin, hogy már egy fotóra sem tud beállni a gyermekeivel, és ezért kellett szerkeszteni a fotót. Azóta kiderült, hogy szerencsére nem erről van szó, ám most mindenki Katalin ügyetlenkedésén kacag.

Csúnyán megalázta őt a holland király is. Az 56 éves Willem-Alexander király ugyanis nagy ünnepségen jelent meg, és miképpen szokta, ma is szívesen elegyedett beszédbe alattvalóival. Egy kisgyerek szólította meg, és hallható volt, amint azt mondja neki:

Van egy fényképem magáról az egész családjával.

Erre a király ezt felelte:

Tényleg? Legalább én nem photoshoppoltam

- mondta szórakozottan, mire az egész tömeg nevetve fogadta a király viccét. Ez csúnya fricska volt az angol királyi palota felé, és sajnos Katalinnak egyre több nehézséggel kell szembesülnie - írja a Mirror.