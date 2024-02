Less be Szoboszlai gyűjteményében! Ez már a tizedik neki!

Ha a Chelsea elleni, vasárnapi döntőben (hosszabbítás után 1-0) óvatosságból nem is engedték még játszani a klub orvosai, Szoboszlai Dominik nagyon is kivette a részét első liverpooli trófeája megszerzéséből. A magyar középpályás három Ligakupa-meccsen két góllal segítette csapata menetelését: bombagólt lőtt a Leicester City (3-1), majd a West Ham United (5-1) elleni meccsen is. A Vörösök ebben a szezonban még három sorozatban vannak versenyben, de egy bravúr már biztos. Futballsztárunk garancia a sikerre: már a hetedik profi szezonjában nyer legalább egy trófeát aktuális klubjával.

Szoboszlai tavaly döntőveli góllal vette ki a részét a Német Kupa megvédéséből Fotó: Getty Images

Szoboszlai 23 éves létére már a 10. rangos serleget tudhatja a magáénak. Eddig a két Német Kupa-elsőség vitte nála a prímet.

Korábban sikert, sikerre halmozott Ausztriában, ahol három egymást követő évben duplázott a Salzburggal: besöpörték a bajnokság és a kupasorozat aranyát is.

Németország után, most Angliában kezdte meg a trófeák gyűjtését.

Szoboszlai megnyert trófeái szezononként: 2017/18: osztrák bajnok (Red Bull Salzburg) 2018/19: osztrák bajnok és kupagyőztes 2019/20: osztrák bajnok és kupagyőztes 2020/21: osztrák bajnok és kupagyőztes 2021/22: német kupagyőztes (RB Leipzig) 2022/23: német kupagyőztes 2023/24: angol Ligakupa-győztes (Liverpool)

A folytatásban akár még több ilyen értékes „holmi” kerülhet Szoboszlai képzeletbeli trófeatermébe.

A Liverpool 26 forduló után vezeti az angol Premier League pontversenyét (egy ponttal a címvédő Manchester City előtt), szerdán (21.00) a Southamptont fogadja az FA-kupa nyolcaddöntőjében, mint ahogy a legjobb nyolc közé kerülésért játszik az Európa-ligában is (március 7-én és 14-én a cseh Sparta Praha lesz a Klopp-csapat ellenfele). Vagyis addig még sok buktató vár ugyan a ’Poolra, de az első angliai szezonját akár négy sorozatban is győztesként zárhatja – a fontossági sorrendről a Match4-nek adott exkluzív interjújában beszélt a magyar klasszis.

Szoboszlai szavaiból kiderült, hogy a csapatukon belül nem is kérdés, melyik trófeával lennének a legboldogabbak a szezon végén.

Nekem a Premier League lenne a legfontosabb.

Beszélgetek a többiekkel, FA-kupa, Európa-liga, de mindenki ezt mondja: Premier League. Majd az utolsó meccsnap előtt elgondolkodom azon, hogy hú, 90 perc választ el attól, hogy Premier League-győztes magyar játékos legyek. Addig nem. Addig még nagyon sok minden fordulhat. Van 11-12 meccsünk, nem lehetetlen megnyerni, de bármi történhet. Nyerni akarunk, és akkor nem lehet gond – idézte Szoboszlait az Index.