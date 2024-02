Marco Rossi meglepte az olaszokat: Szoboszlait legendához hasonlította

Játékosként a Bresciában (1988-93) és a Sampdoriában (1993-95) is meghatározó időszakot töltött el olasz élvonalbeli futballistaként Marco Rossi. Korábbi klubjai most a másodosztályban is szerényen szerepelnek: a Serie B-ben 15. Sampdoria a hétvégén 1-1-re végzett a 9. Brescia ellen. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a meccs kapcsán interjút adott egy genovai lapnak, amelyben többek között Szoboszlai Dominikről és a halálos beteg egykori Samp-edzőjéről, Sven-Göran Erikssonról is beszélt.

Rossi (balra) szerint Szoboszlai lehet az új Pirlo Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

– Erikssontól tanultam el, hogyan kell vezetni egy csapatot – mondta a gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákban szenvedő svéd szaktekintélyről az akkoriban Ruud Gulittal, Roberto Mancinivel és más világsztárokkal együtt játszó Rossi.

Igaz, hozzátette azt is, hogy a legnagyobb hatással két másik exedzője volt rá: a román Mircea Lucescu a bresciai időszakában (miatta állt ő is edzőnek), és az argentin Marcelo Bielsa ("Az Őrült), akitől a mexikói Club Américánál leste el a szakma csínját-bínját.

Válogatottunkkal kapcsolatban Rossi elmondta, folyamatosan fejlődő csapata nehéz ellenfelekkel néz szembe a nyári Európa-bajnokság A csoportjában, de a favorit házigazda németek és a szintén erős svájci és skót rivális sem mehet biztosra ellenünk. Csapatkapitánya és egyben nemzeti tizenegyünk sztárját, Szoboszlait képesnek tartja arra, hogy egy olasz világklasszis nyomdokaiba lépjen.

Lehet belőle új Andrea Pirlo.

Tökéletes indítások 50-60 méterről, kivételes rúgótechnika, a játék átlátása, gyorsaság, ráadásul mindez már egy Liverpoolban. Nálunk ő támadó középpályás, aki belátása szerint szabadon mozoghat, de 10-15 méterrel hátrébb még többet is hozzátehet a játékhoz – hasonlította Szoboszlait a Sampdoria jelenlegi edzőjéhez, aki éppen Bresciában nevelkedett (Pirlo végül az AC Milant és a Juventust is megjárva, 116-szoros olasz válogatottként, Európa-bajnoki és klubvilágbajnoki aranyérmesként és hatszoros Serie A-bajnokként vonult vissza).

Marco Rossi elárulta, hogy noha csak két magyar futballista (Nagy Ádám – Spezia, Balogh Botond – Parma) játszik az olasz másodosztályban, szerinte több légiósunk lehetne a Serie A-ban is.

– Ugyanolyan minőségű szerbeket, horvátokat, lengyeleket részesítenek előnyben, még ha kétszer annyiba is kerülnek – mondta az olasz-magyar edző.

Ezért nem kell Rossi a hazájában? Marco Rossi sokadjára is elmondta az interjúban, hogy Premier League- és Bundesliga-ajánlatot már kapott, de olasz kispadra még nem hívták. Arra is célzott, hogy mi lehet ennek az oka. – Megvannak a karakterem korlátai. Amiben 59 éves koromra fejlődtem, az a kapcsolatok ápolása. Másban nem fogok változni: nem mondok olyasmit, amit nem úgy gondolok, és ha valakitől hülyeséget hallok, akkor is rávilágítok, ha a parancspiramis csúcsán van – mondta Rossi.