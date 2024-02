Szoboszlai túl sokat sérült, brazilt csábít a posztjára a Liverpool

A Liverpool tavaly nyári sztárigazolása volt a legnagyobb összegért (70 millió euró – 27 milliárd forint) szerződtetett Szoboszlai Dominik. A játékával talán még túl is szárnyalta a szurkolók és Jürgen Klopp vele kapcsolatos várakozásait – már, amikor pályán volt. Csakhogy aggodalomra ad okot, hogy a magyar középpályás idén már másodszor tart közel négyhetes hiányzásnál combsérülés miatt. Előbb 5, most – jelen állás szerint – már 6 tétmeccset kellett kihagynia. Lapértesülés szerint az angol sztárklub nyáron egy brazil szupertehetség leigazolásával biztosítaná be magát Szoboszlai posztján.

Szoboszlai posztján szereplő brazil szupertehetséget venne a Liverpool Fotó: Visionhaus

A kiszemelt a brazil bajnok Palmeirasnál még csak epizódszereplő, 18 éves Luis Guilherme. A tehetségét jelzi: máris a keret harmadik legértékesebb focistája (17 millió euróra, azaz 6,6 milliárd forintra becsüli a Transfermarkt), a Liverpool mellett érdeklődik iránta a Manchester City és a Manchester United, valamint a Real Madrid is. A brazil U20-as válogatott középpályás fiatal kora ellenére már 32 tétmérkőzésen játszott kisebb-nagyobb szerepet a Palmeirasban. Habár gólt még nem szerzett, a statisztikái alapján elsősorban a társai helyzetbe hozásában jeleskedik. Az elemzések szerint ebben a tekintetben még Szoboszlainál is jobb.

Az akár 35 millió euróba (13,6 milliárd forint) kerülő erősítésről szóló cikk kiemeli: a magyar játékmester „rendkívül lenyűgöző és fontos tagja” a Klopp-csapatnak, de a vissza-visszatérő sérülései „rávilágítottak, hogy szükség van még egy kreatív középpályásra”, hogy összeálljon a puzzle. Itt jön képbe a technikás és gyors brazil cselgép, hogy jól kiegészítsék egymást Szoboszlaival, akár őt helyettesítve, akár válogatottunk csapatkapitánya mellette, a nyáron távozó Mohamed Szalah helyén játszva.