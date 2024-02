Sokan szomorúak most, ő lehet Szoboszlai új edzője

Jürgen Klopp 2015-ben vette át a Liverpool irányítását, kilenc év alatt pedig az összes jelentős trófeát legalább egyszer bezsebelte a klubbal. Az idei szezonban is nagyszerűen szerepel a vörös együttessel, de a nagy hajtásban elfáradt a német szakember, aki január végén jelentette be, hogy az idény végén otthagyja az angol sztárcsapatot. Korábbi hírek szerint a Liverpoolnak öt Klopp-utód jelöltje volt, ez a lista azonban most már háromra csökkent.

Rúben Amorim a Sportinggal már tett csodát, fel is keltette a Liverpool érdeklődését Fotó: AFP

A legjobban Xabi Alonso érkezésének örülnének Angliában, a feltörekvő edzőt azonban nem lesz könnyű átcsábítani Németországból. A spanyol tréner 2022 októberében vette át a Leverkusen irányítását, amely akkor a kiesőhelyen állt. Alonso végül az Európa-ligát érő hatodik helyig repítette a csapatot, idén pedig elképesztő fokozatra kapcsolt. Zsinórban 33 tétmérkőzés óta veretlen az együttes, ami Bundesliga rekord, a Leverkusen vezeti a német bajnokságot, az Európa-ligában a legjobb 16 között a Qarabaggal játszik, a Német Kupában pedig már az elődöntőnél tart.

Alonsót azonban a Bayern München is nagyon akarja, a Daily Mail pedig azt írja, hogy a spanyol tréner inkább Németországban maradna. A Liverpool könnyen lecsúszhat a korábbi középpályásról, azonban további két alternatívája van erre az esetre. A képzeletbeli második helyen a Sporting trénere, Rúben Amorim áll. A mindössze 39 éves szakember 2020 márciusa óta vezeti a portugál együttest, amely az ő irányításával, 19 év után nyert ismét bajnoki címet 2021-ben. Amorimba óriási potenciál lakozik, de edzői karrierje során hazáján kívül még nem dolgozott és kérdés, hogy tudna-e rendet tartani a világsztárokkal tűzdelt Liverpoolban.

A másik alternatívának, Julian Nagelsmann-nak ebben már van rutinja, jelenleg a német válogatott szövetségi kapitánya, de szűk két évet a Bayern Münchennél is dolgozott. A szintén nagyon fiatal, 36 éves edzőnek csak az idei Európa-bajnokság végéig szól a szerződése, így nem a Liverpoolnak, Amorimmal ellentétben nem kellene kivásárolnia a kontraktusából.

Korábban szó volt a Brightont és a Chelsea-t irányító Graham Potterről, és a Pool másodedzőjéről, Pepijn Lijndersről, de úgy néz ki, hogy ők kiestek a szűkített listáról.