Szívszorító ünneplés: kerekesszékben tért vissza a jégre a lebénult hokis – Videó

Csaknem egy évvel a szörnyű sérülése után, kerekesszékben tért vissza a jégpályára Mike Glemser, a Rosenheim Starbulls lebénult hokisa.

Mike Glemsert a szerelme tolta a jégre Fotó: Facebook/Starbulls.Rosenheim

A most 26 éves német jégkorongozó 2023. február 3-án, az SC Riessersee elleni meccsen egy bodicsek után fejjel esett a palánknak. Eltört két csigolyája, és a nyakától lefelé megbénult. Akkor még csak pár hónapja volt együtt szerelmével, de Lara Lindmayer kitartott mellette, azóta is mindenben Mike segítségére van. Tavaly ősszel összeköltöztek egy akadálymentesített lakásban, annak a klinikának a közelében, ahol a férfi a rehabilitációját végzi. Ha lassan is, de sikerrel, jelzi: a vállát, a bicepszét és a csuklóját újra képes mozgatni.

Az alábbi képre kattintva megnézheted a videót:

Mike Glemser! 🫶



Dieser Moment ist es, wofür Mike, seine Familie und irgendwie auch die gesamte Eishockeyfamilie gekämpft haben. Unfassbar. Uns fehlen die Worte. 🥺



Die Eishockeyfamilie ist einfach Wahnsinn! ❤️#Eishockey 🧊 pic.twitter.com/kMMowEHlYw — Eisblog (@Eisblog_) February 9, 2024

Most, az Eisbären Regensburg elleni mérkőzés előtt is Lara tolta ki a jégre, hogy megünnepelje őt a több mint ötezres szurkolósereg.

Néhány szót beszélt is a drukkereknek, mielőtt a szeretetüktől elérzékenyülve el nem sírta magát.

– Váó, micsoda este! Csupa érzelem, öröm, könnyek, libabőr! Köszönöm mindenkinek, aki ott volt és felejthetetlenné tette számomra az estét. Igazán lenyűgöző volt a fogadtatás. Abszolút őrület, milyen jók vagytok! Jó volt újra jégen lenni – köszönet a támogatásotokért – üzente a közösségi oldalán Glemser.

Glemser gyógykezelésére egyébként 660 ezer frankot (270 millió forintot) gyűjtöttek össze a támogatói.