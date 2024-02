Új hírek jöttek a Forma-1-be tartó magyar fiatalról

Nem várt problémába ütközött Hideg Ádám élete második Formula–4-es versenyhétvégéjén. A Winter Series valenciai állomásán meghibásodott az időmérő rendszer, ami miatt a szabadedzések sorrendjei után alakult ki a rajtrács.

Hideg Ádám Valenciában is sok értékes tapasztalatot gyűjtött Fotó: Hideg Ádám média

A 38 fős mezőnyben Hideg mindhárom futamon a középmezőnyben küzdve vitte célba a Jenzer Motorsport kék festésű autóját, és az egész hétvége legeredményesebb versenyzője volt a négy pilótát alkalmazó csapaton belül.

„Azért vagyunk itt, hogy Ádám minél többet tanuljon, tapasztalatot szerezzen és felkészültebben vághasson majd neki az olasz bajnokságnak. Két hétvége alapján látjuk, hogy mi az, ami jól működik, és azt is, hogy melyek azok a területek, amelyeken még dolgozni kell. Az is egyértelmű a számunkra, hogy milyen technikai módosításokkal tudnánk még gyorsulni, ezt pedig a csapattal egyeztetjük” – nyilatkozta Hideg Ádám menedzsere, Ferencz Krisztián, aki azt is kiemelte, hogy Valenciában a háromból egyik futamon sem tudták megelőzni Hideg Ádámot, aki viszont minden versenyen sokat előzött és javított a rajtpozícióján.

A 16 éves pilóta korábban elmondta, hogy az első futamjain még a tanuláson lesz a hangsúly. „Az első két versenyen még hozzá kell szokni az autóhoz, utána viszont futamgyőzelmekért szeretnék harcolni, versenyzőként ennél kevesebb dologgal nem lehet beérni. A Winter Series-en a tanuláson lesz a hangsúly, az olasz F4-ben viszont szeretnék év végén a legjobb öt pilóta között lenni.”

Az F4 Winter Series március első három napján a MotoGP-ből és a túraautózásból is ismert aragóniai versenypályán, Alcanízban folytatódik és március 8-9-10-én zárul a Barcelona mellett elhelyezkedő Circuit de Catalunyán, amely a Formula-1-es Spanyol Nagydíjnak is az otthona.

(Hideg Ádám futama 18:10-től indul és 45:30-nál fejeződik be)