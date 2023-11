Magyar siker a Ferrarinál, a 18 éves Válint Bence legyőzte a Forma-1 sztárját

Válint Bence az idei szezont a Ferrari Challenge bajnokságban töltötte, ahol a legmagasabb szintű Trofeo Pirelli sorozatban az előkelő harmadik helyet szerezte meg az összetettben úgy, hogy a hét versenyhétvégéből mindössze ötön sikerült elindulnia. Lapunk elkísérte a fiatal pilótát az idei utolsó futamára, amit Mugellóban rendeztek meg.

Válint Bence a harmadik helyen végzett a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli bajnokságában Fotó: Rossocorsa-Ferrari Budapest Team

Válint Bence nevéről eddig keveset lehetett hallani, pedig 18 éves kora ellenére már most egész szép repertoárral rendelkezik: a versenyzést hat évesen kezdte, két évvel később már Micromax kategóriában magyar bajnok volt a gokartban.

„Hat éves koromban kezdtem el a versenyzést, apukám mutatta meg, régen ő is versenyzett. Elvitt egy házunk melletti aszfaltplaccra, ahol odaadta nekem az első gokartot. Mentem vele pár kört, és azonnal elragadott az élmény” – mesélte lapunknak Mugellóban Válint Bence.

2019 óta versenyez a felnőtt mezőnyben, abban az évben második lett a Közép-Európa Kupán, 2020-ban és 2021-ben pedig a Forma–1-nek az egyik előszobájának számító F4-ben vitézkedett, voltak szép eredményei (Monzában 6. lett), de az F3-as lehetőség már nem jött. A Ferrari előtt tavaly a Lotus Cup Europe sorozatban volt érdekelt.

Mugellóban csütörtökön egy negyedik, pénteken egy második helyet szerzett, így szerezte meg a harmadik helyet, többek között a 128 Forma 1-es futamot teljesítő sztárt, a német Adrian Sutilt is megelőzte. A vasárnapi Finale Mondiale versenyen (ez nem számított bele a bajnokságba) a harmadik helyről rajtolt, egy rövid ideig az élre állt, utána viszont a sárga zászlós fázis alatt kilökték, és futómű sérülés miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

Válint Bence versenyautója, egy Ferrari 488 Challenge EVO Fotó: Rossocorsa-Ferrari Budapest Team

„Először apukám mondta el, hogy idén a Ferrari Challenge-ben tudunk indulni. Sokáig nem volt biztos a szezonom, de végül egy nagyon jó idényt fejeztünk be. Nagyon tetszett az egész és boldogok vagyunk, hogy itt tudtunk lenni” – összegzett Válint Bence. A Rossocorsa-Ferrari Budapest versenyzőjének egy másik F1-es pilóta, Vitantonio Liuzzi is egyengeti pályafutását, mellette pedig több olyan személlyel került kapcsolatba, akiktől leesett az álla.

"Olyan emberekkel találkozol, akikkel nem is gondolnád. Az elmúlt héten összefutottam a Sabeltnek a tulajdonosával (Giorgio Marsiaj – a szerk.), akinek bemutattak. Pár órája itt volt Giancarlo Fishichella (korábbi háromszoros F1-es futamgyőztes – a szerk.) is, akivel ugyanúgy tudtam beszélgetni, a Hypercar versenyzőivel is tudtam pár szót váltani. A leghíresebb ember a Ferrari elnöke, John Elkann, akivel a Le Mans-i dobogón beszélgettem egy rövid ideig."

Bence a versenyzés mellett a tanulást sem hanyagolja el, jelenleg egy Amszterdam melletti kis faluban él, ugyanis a holland nagyvárosba jár egyetemre, ahol a mesterséges intelligenciáról tanul. A mugellói héten vizsgái voltak, amelyeket a ferraris kötelezettségei miatt nem tudott teljesíteni, így decemberben kell próbálkoznia. Édesapja, Válint Tibor 2010-ben szintén indult a Ferrari Challenge-ben.

„13 évvel ezelőtt én is versenyeztem, de csak az amatőr sorozatban, nem pedig a profik között. Valamennyit tudtam neki segíteni, a kapcsolatrendszerem megmaradt a Ferrari Challenge-nél ” – mondta az édesapa, Válint Tibor. „Nekem a legnehezebb tanácsot adni Bencének, mert a gyerekek talán az édesapjuktól fogadnak meg a legnehezebben tippeket. Ez mindig úgy történik, hogy szépen finoman elmondom neki, mit gondolok, aztán megvárom, hogy táptalajra talál-e. Talán néhány dologban azért tudtam neki segíteni.”

A 2015-től 2022-ig a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnökeként is dolgozó Oláh Gyárfás jelenleg menedzserként segíti Bencét a karrierjében. Már a gokartos éveiben felfigyelt rá, a szorosabb együttműködés négy-öt éve zajlik.

„Bence egy nagyon megfontolt versenyző, nem izgulja el a futamok előtti időszakot, ami egy nagyon jó tulajdonsága, hiszen tiszta fejjel tud a versenypályára felmenni, és nem kell különösebben azon izgulni, hogyan nyugtassuk le” – dicsérte a magyar tehetséget Oláh Gyárfás. „Egy kicsit spanolni kell, hogy gyorsabban kezdje a versenyt, de pont ez a megfontoltság az, ami különlegessé teszi őt. Jó vele együtt dolgozni, mert nem vállal fölösleges kockázatot, helyette megfontoltan és stabilan tud jó versenyeket produkálni.”

Bence egy negyedik és egy második helyet szerzett Mugellóban, a Finale Mondialén sajnos kiesett a rajt után Fotó: Rossocorsa-Ferrari Budapest Team

És hogy mi a következő cél? A mezőny idén még a 670 lóerős 488 Challenge EVO-val versenyzett (mindenki ugyanolyan autóval köröz a pályán), amit jövőre a nemrég leleplezett Ferrari 296 Challenge csúcsautó vált, ami 7500-as fordulaton 700 lóerős teljesítményre lesz képes.

'Több csapat megkeresett minket a hétvégén, a célunk az lenne, hogy egy teljes idényt tudjunk végig futni ebben a bajnokságban. Ha a rövid távú célt nézzük, akkor egy olyan versenycsapatot szeretnénk neki találni, ahol a legjobbat tudják nyújtani és ahol egész évben a dobogós helyekért és bajnoki címért harcolnak. Hosszútávú cél pedig, hogy a Ferrari még jobban megismerje őt, és GT autóban, vagy bármi másban, akár egy hosszú távú versenysorozatban lehetőséget kapjon."

– zárta gondolait Oláh Gyárfás.