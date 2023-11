Forma–1-es expilóta segíti a Ferrari magyar tehetségét

Válint Bence Mugellóban fejezte be a Ferrari Challenge sorozathoz tartozó Trofeo Pirelli bajnokságot, ahol az összetettbeli tabella harmadik helyét szerezte meg. A szezonban végig egy korábbi Forma–1-es pilótával, Adrian Sutillal csatázott, a párharcokból pedig többségében a 18 éves magyar versenyző jött ki győztesen.

Válint Bence harmadik lett a Ferrari Challenge Trofeo Pirelli bajnokságában Fotó: Rossocorsa-Ferrari Budapest Team

„Nagyon érdekes szezon volt ahhoz képest, hogy öt versenyen indultunk el a hétből, az összetettbeli harmadik hely egy nagyon jó eredmény. Meg kellett érte küzdeni, az utolsó versenyen a legjobb háromban kellett végezzünk, de szerencsére ezt abszolváltam egy második pozícióval. Sokat csatáztunk az első-második helyekért” – értékelt lapunknak Válint Bence.

Édesapja, Válint Tibor 2009-ben már szerepelt ebben a sorozatban, igaz, ő az amatőr kategóriában mérettette meg magát. Abban a szezonjában sok kapcsolatra tett szert, ebből pedig most fia is tud profitálni.

Elég jó kapcsolatot ápolok az egykori Forma-1-es pilótával, Vitantonio Liuzzival. Amikor Bence elkezdte az F4-es karrierjét, akkor segítséget kértem tőle abban, hogy driver coach-ként segítse Bencét

– mesélte Válint Tibor. „Néhány versenyre el tudott jutni, utána viszont ajánlotta maga helyett Ferdinando Monfardinit, akivel Bence azóta is együtt dolgozik. Liuzzi pedig a mai napig figyelemmel kíséri Bencét, a szombati mugellói verseny után is küldött üzenetet, hogy mindenképpen beszéljünk a jövőjéről.”

Válint Tibor (balra) és Ferdinando Monfardini (középen, sapkában) Fotó: Rossocorsa-Ferrari Budapest Team

Bence a ferraris eredményeinek köszönhetően egyre nagyobb figyelmet kelt.

„Olyanokkal találkozol, akikkel nem is gondolnád. Az elmúlt héten összefutottam a Sabeltnek a tulajdonosával (Giorgio Marsiaj – a szerk.) akinek bemutattak. Pár órája itt volt Giancarlo Fishichella is, akivel ugyanúgy tudtam beszélgetni, a Hypercar versenyzőivel is tudtam egy pár szót váltani. A leghíresebb ember a Ferrari elnöke, John Elkann, akivel a Le Mans-i dobogón beszélgettem egy rövid ideig.”

A franciaországi versenyéről egyébként egy egészen különleges sztorit mesélt Bence.

Budapestről lakóautóval indultunk Franciaországba, az első nap nem is tudunk odaérni, ezért pihenőt kellett tartanunk, az autópálya mellett aludtunk. Másnap sikerült odaérnünk, bőven 20 óra felett utaztunk, elég fárasztó volt.

A jövőre nézve pedig egyértelmű célt tűzött ki a 18 éves pilóta.

„A GT3 egy remek ugrás, de pénzügyileg nagyon nehéz, keresünk is szponzorokat, hogy a következő szintre lépjünk. Nagy valószínűséggel folytatni fogom a Ferrari Challenge-ben, ugyanis 2024-ben szeretnénk megnyerni a bajnokságot.”