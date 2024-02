"Nem akartam elhinni" - világbajnok barátja gyászolja a magyar úszót

Ismét gyászol a magyar úszósport. 54 éves korában elhunyt Gyúró Mónika válogatott sportoló, Verrasztó Zoltán első felesége, Verrasztó Dávid és Evelyn édesapja. Gyúró Mónika hosszú ideje súlyos betegségben szenvedett, s hiába várták barátai a jó híreket, szerda este meghalt a sportoló.

Az olimpiai harmadik helyezett, világ- és Európa-bajnok dr. Hargitay András gyermekkora óta ismerte Mónikát.

Nem akartam elhinni, hogy nincs többé

– nyilatkozta a Borsnak Hargitay. - A két család igen jóban volt egymással, még az is előfordult, hogy Mónika a mi lakásunkban lakott. Tudtam súlyos betegségéről, és értesültem arról is, hogy az állapota jobbra fordult. Három hete viszont visszaesett, és most már marad a mély gyász.

Hargitay tehetséges 800-as úszónak ismerte Mónikát, aki egyike volt azoknak a ritka női versenyzőknek, akiket Széchy Tamás, a sportág professzora felkészített a viadalokra.

Sokkal többre vihette volna, de akkoriban az NDK-beli nők uralták a hosszabb távokat is.

Gyúró Mónika a nyolcvanas években érmet szerzett az ifjúsági Eb-n, 14 évesen bemutatkozott a római felnőtt Európa-bajnokságon, legjobb eredményét, egy 5. helyet két évvel később, Szófiában érte el 800 gyorson. Az 1986-os magyar bajnokságon egy délutáni programban aranyérmet szerzett 200 és a 800 gyorson, továbbá 200 pillangón.