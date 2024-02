Bombahírt közölt a magyar válogatott: visszatér a keretbe a legendás kapusunk

Mikler Roland és Rodríguez Álvarez Pedro visszatért a magyar férfi kézilabda-válogatott keretébe a március 14-17-én Tatabányán sorra kerülő olimpiai selejtezőtorna előtt. A Szeged kapusa és a Tatabánya jobbszélsője sem szerepelt a januári, németországi Európa-bajnokságon, amelyen a nemzeti csapat - története legjobb eredményét elérve - ötödik lett. A szakmai stáb ezúttal is számít a kapus Palasics Kristófra, akinek Kölnben a kontinenstorna ideje alatt vakbélműtétje volt.



Mikler Roland tudására, tapasztalatára az előzetesen megbeszélteknek megfelelően az olimpiai selejtezőn természetesen számítunk, visszatér a csapatba

- idézi José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitányt a magyar szövetség honlapja. A spanyol edző hozzátette, Rodríguez Álvarez Pedro személyes okok miatt hagyta ki a kontinenstornát, most azonban csatlakozni tud a csapathoz. Ő jobbszélen, illetve a térdsérüléssel bajlódó Máthé Dominik hiányában akár jobbátlövőben és nyitott védekezésben is hasznos tagja lehet az együttesnek. Éppen ezért Ancsin Gábor és Ilic Zoran mellé más jobbátlövőt nem is nevezett a szűk keretbe a kapitány. A felkészülést a selejtező előtti hétvégén kezdi a válogatott.



Sok időnk nem lesz, de ezzel nyilván az ellenfeleink is így vannak, a lehető legoptimálisabban kell majd kihasználnunk azt a néhány napot, hogy Tunézia, Norvégia és Portugália ellen is eredményesek tudjunk lenni

- szögezte le a szakvezető. Az olimpiai selejtezőre 18 játékos nevezhető, közülük kerül ki a mérkőzésenként pályára lépő 16 játékos. A torna alatt a 18-as és a bő 35 fős keret között öt cserére van lehetőség.

MTI