Szoboszlai döntötte el a meccset, ilyet még sosem tett Angliában - Videó

Megszületett Szoboszlai Dominik második gólja az angol focibajnokságban. A Liverpool a Sheffield United vendégeként nyert 2-0-ra. Virgil van Dijk találata után a 95. percben Szoboszlai Dominik gólja döntötte el a meccset. A magyar játékos Darwin Nunez passzát lőtte a kapuba.

A két gólszerző: Van Dijk és Szoboszlai Fotó: AFP

Szoboszlainak ez volt az első idegenbeli gólja Angliában, korábban odahaza az Aston Villa ellen talált a kapuba, illetve a Ligakupában a Leicester kapuját vette be.

Szoboszlait az utóbbi meccseken lecserélték, most végig a pályán volt, s ha voltak is kritikusai, nekik most góllal üzent.

Íme Szoboszlai gólja a Sheffield ellen: