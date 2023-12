"Nagyon várják a Télapót" – Már 4 évesek a magyar olimpiai bajnok ikergyermekei

Augusztusban voltak négyévesek Szász-Kovács Emese ikergyermekei, Maja Magdolna és Levente Győző. Rio olimpiai bajnoka elmondta, éppen betegségből lábadoztak.

Szász-Kovács Emese / Fotó: Nemzeti Sport

"Újra óvodába járnak, ami az elmúlt időszakban ritkábban fordult elő, mert mindig volt valami betegség, ezért az elmúlt 4-5 hetem kicsit kaotikusan zajlott. De már minden rendben, aranyosak, és nagyon várják, hogy jövő héten jön a Télapó. Izgulnak miatta, már készítettünk karácsonyi visszaszámlálót, készülünk majd mézeskalácsot sütni, kezdődik az adventi készülődés időszaka és ilyenkor szeretünk együtt tenni-venni" – árulta Emese a Borsnak.

Az olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar párbajtőrvívó a karácsonyi vásárba is elviszi a gyerekeket.

"Egyelőre csak egy anyuka barátnőmmel voltam, kicsit el tudtunk szabadulni otthonról, és felmértük a karácsonyi vásárban a terepet. Jó volt, nagyon-nagyon szeretem a hangulatát, szeretek kijárni a karácsonyi vásárra és persze a gyerekekkel is ki fogunk menni. Az ünnepek idején általában én is főzök, de együtt van a család és a nővérem is kiveszi a részét a nagy főzésből. Én tavaly, meg tavalyelőtt óta általában kacsamellet és oldalast szuvidálok, az lett az én reszortom, tehát elkezdtem szuvidálni, és szívesen megcsinálom karácsonyra" – mondta.

A 2021-ben visszavonult Emese a Vasas vívószakosztályának társelnökeként dolgozik, és elárulta, az edzősködés nem kisgyerekes anyukának való:

"Mindig azt mondom, hogy nem egy kisgyerekes anyukának való szakma az edzősködés, mert délutánonként ott kell lenni a teremben, illetve a hétvégéken. Próbálom úgy élni az életemet, hogy ők a prioritás és olyan munkát végezni, amit akkor tudok, amikor ők éppen óvodában vannak."