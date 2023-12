Meccs közben összeesett, megállt a szíve a 16 éves magyar focistának

Meccs közben összeesett, megállt a szíve, újra kellett éleszteni egy 16 éves futsal játékost a nagykátai városi sportcsarnokban kedden este. A helyi U19-es csapat a Maglódi Torna Club ellen játszott. A fiú a 45. percben lett rosszul, a meccset félbeszakították. Először csapattársa kezdte meg az újraélesztését, aki az önkéntes tűzoltóegyesület tagja is. A mentők ezután érkeztek meg, defibrillátorral sikerült stabilizálni az állapotát - számolt be róla a Tények. Jelenleg is kórházban van.

Megkezdődött az újraélesztés, defibrillátort is használtak. Sikerült a fiú szívét, vérkeringését újraindítani, viszonylag stabil állapotban szállíthatták kórházi sürgősségi osztályra

- nyilatkozta a TV2-nek Győrfi Pál, a mentők szóvivője.