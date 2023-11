Leleplezhetik Michael Schumachert, kitudódhat a féltve őrzött titka

Majdnem tíz év telt már el azóta, hogy 2013. december 29-én Michael Schumacher életveszélyes sérüléseket szenvedett egy síbalesetben. A Forma-1 hétszeres világbajnokának megmentették ugyan az életét – de hogy az milyen minőségű, azóta sem tudhatjuk biztosan. Egy német hírportál szerint most félő, hogy a legenda "vakon szerelmes" fiának, Mick Schumachernek a választottja lyukat üthet a védőpajzson.

Elrejthetik szerettei örökre Michael Schumachert? / Fotó: AFP

A svájci luxusvillájában ápolt egykori autó- majd motorversenyző egészségi állapotát gondosan titkolja a családja. Corinna Schumacherék ügyvédje, Felix Damm éppen a minap indokolta meg részletesen, miért zárják ki olyan gondosan a nyilvánosságot, minden erre vonatkozó jogos vagy jogtalan kritika ellenében is.

Az InTouch szerint azonban most attól tarthat a família, hogy napvilágra kerül, amit eddig rejtegettek.

Veszélyben van a nagy titok?

– teszik fel a kérdést a cikkben, majd kifejtik, mi vagy inkább ki veszélyezteti Schumiék magánéletének szentségét.

Az illető egy fiatal, szőke, gyönyörű lány, aki elrabolta Schumacher 24 éves fiának a szívét: bizonyos Laila Hasanovic.

A pilóta bosnyák származású dán kedvese még csak jövő szerdán fogja ünnepelni a 23. születésnapját, de már tíz éve gyűjti a rajongókat a közösségi oldalakon. Aktív az Instagramon, a YouTube-on és a TikTokon is, és influenszerként előszeretettel posztol képeket, videókat a mindennapjairól, a magánéleti történéseiről. Éppen ez aggaszthatja Schumacheréket, akik még a nagybeteg családfő régi barátai közül is csak a legszűkebb kört engedik a házukba. Laila túl aktív, félnek, hogy olyan tartalmat is megoszt majd Michael Schumacherről, amit nem kéne.

Egy képpel állítólag már ki is verte a biztosítékot Laila: ezen egy gyűrűt mutatott az ujján, így rögtön fel is lángoltak a találgatások a pár eljegyzésével kapcsolatban, Corinna asszony nagy aggodalmára. A szerző szerint ebből Schumacher felesége azt a következtetést vonta le, hogy nem bízhat meg vakon a lányban – miközben Mick viszont vakon szerelmes Lailába.