Kiderült, mennyit keres Dárdai Pál a Herthánál

Három évig százmilliárd forintos nagyságrendben tapsolták el a pénzt a Hertha BSC labdarúgóklub vezetői. Volt olyan téli átigazolási időszak, amikor ők költötték a világon a legtöbbet új játékosok szerződtetésére. Az "eredmény": mindvégig harc a bennmaradásért, edzőváltások sorozata, végül csődközeli helyzet, eladósodás és kiesés a német Bundesliga élvonalából. Ilyen alaphelyzetben próbálja megállítani a zuhanást a berliniek magyar klubikonja, Dárdai Pál, aki első edzői megbízatásakor (2015-19) még nemzetközi kupaszereplésekig vezette a csapatát, másodszor (2021) benntartotta, most, harmadik nekifutásra pedig igyekszik újjáépíteni és visszajuttatni az első osztályba. Most arról is beszélt, hogy mennyiért teszi ezt.

Dárdai Pál negyedannyiért dolgozik a Herthánál, mint korábban Fotó: Twitter/herthabsc

– Ennek tudatában vállaltam el a feladatot a kiesés után. Azt is, hogy

ezúttal a negyedét keresem itt, mint korábban

– árulta el Dárdai, akinél az első vezetőedzői munkája során évente 900 ezer eurós (mai árfolyamon 344 millió forint) évi fizetésről szóltak a német sajtóhírek (ezzel a mezőny utolsó harmadához tartozott a Bundesliga-edzők között), és tavasszal is körülbelül ennyit kapott volna sikerprémiummal együtt, ha benntartotta volna a csapatot az élvonalban. Elődei közül ugyanakkor például Jürgen Klinsmann és Felix Magath ennek legalább a két-háromszorosát kapták.

Az anyagi lehetőségek tehát össze sem hasonlíthatóak az elmúlt évekkel. Nemrég még közel 230 millió euróra (88 milliárd forint) taksálta a Transfermarkt a Hertha játákoskeretének összértékét, míg ez az adat most majdnem a hatoda, 39 millió euró (15 milliárd forint). Dárdainak mégsem ez a lényeg, hanem, hogy segítsen az immár 27. éve szolgált német klubjának.

– Nem érdekel a pénz. Ha az motiválna, tavaly elfogadtam volna az egyik külföldi ajánlatot, és eurómilliókat keresnék. Számomra a szórakozás és az öröm nélkülözhetetlen – nyilatkozta ezzel kapcsolatban még 2020-ban.