Dárdai csattanós választ adott a támadásokra: ezt tette a fiaival

Nyáron a fél világot bejárta a szenzációszámba menő hír, mely szerint Dárdai Pál a Hertha labdarúgócsapatában három fia edzője lett a német másodosztály 2023/24-es szezonjára. Németországban még sohasem volt példa hasonlóra, sőt komoly szinten alighanem világszerte most először fordul elő ilyesmi. A rácsodálkozás után sok támadás is érte emiatt a magyar trénert. Az idő és a számok azonban mellette szólnak. Mostanra a statisztikákból világosan kiderült: Dárdai nem kivételez a fiaival, sőt ellenkezőleg!

Dárdai Bence, Palkó, Pál és Márton (balról jobbra): egy család, egy csapat / Fotó: Nemzeti Sport

A már három éve kerettag középső fiúhoz, a 21 éves Dárdai Mártonhoz előbb a felkészülés során csatlakozott az ifiből a felnőttek közé előléptetett 17 éves öccse, Dárdai Bence, majd a Hertha újra szerződtette 24 éves bátyjukat, Dárdai Palkót is. A magyar vezetőedző elsőszülöttje 2017 és 2020 között már szerepelt apjuk csapatában, mielőtt az NB I-es Fehérvárhoz igazolt – ahonnan most 300 ezer euróért (116 millió forint) vették vissza berlini nevelőegyesületéhez.

Dárdai Pál mindkettejük esetében elébe ment a támadásoknak. Jó előre beszélt arról a sajtóban, hogy a korosztályos Európa-bajnok, sztárklubok sorához csábított Bence kerettagságát a játékosai siettették, látva az ifjú támadó középpályás kiugró tehetségét. Palkót pedig már akkor vissza akarták hívni a Hertha vezetői, amikor más volt az edző. Mégis egyre többen kötöttek bele a családi együttműködésbe, nem csak az internetes kommentmezőkben, de a sportsajtóban is. A nyáron átalakult csapat gyenge szezonrajtja csak fokozta ezt a nyomást, az apa-fiai kapcsolat könnyű támadási felületet adott a kritikusoknak. Csakhogy a nehezen összeállt gárda lassan magára talál, egyre jobb eredményeket ér el, ráadásul a statisztikák bizonyítják: a Dárdai-fiúk nem élveznek előnyt apjuknál. Az eddigi 9 bajnoki meccs összesen 810 percéből (hosszabbítások nélkül) mindössze 33-at játszottak együtt. Ez a játékpercek alig négy százaléka.

Das ist im deutschen Profifußball wohl einzigartig: Papa Pal coacht, seine drei Söhne sind Teil des Teams von #HerthaBSC. Komplettiert hat das Quartett jetzt Palko #Dardai, der vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC zurück nach #Berlin gewechselt ist. https://t.co/SyonhKTzAI pic.twitter.com/0iWxPP1mbH — rbb|24 (@rbb24) July 25, 2023

Az edző és a papa: ez két különböző dolog

Valahol minden játékosom a fiam is egyben. Mindig a teljesítmény dönt közöttük

– mondta korábban Dárdai Pál, arról mesélve, hogy a családjában van ennek hagyománya: ő is volt apja focistája, így azt is nagyon jól tudja, hogyan kezelje a helyzetet.

A Berliner Kurier szerint a Hertha-edző szavait alátámasztja, hogy a dobogóért küzdő Kiel otthonában játszott bajnoki meccs előtt még Dárdai stábjának tagjai is azt szorgalmazták, hogy a kezdőcsapatba jelölje legkisebb fiát, Bencét. A szigorú apa mégis a 11 évvel idősebb Smail Prevljak mellett döntött, és milyen jól tette! A bosnyák válogatott játékos szerezte a berliniek első gólját, majd a hajrára helyette becserélt Dárdai Bence jóvoltából jött össze a 3-2-es idegenbeli siker.

Az utóbbi hetekben el is halkultak a kritikus hangok, pedig korábban még azt is a Hertha vereségeinek okaként emlegették, hogy a játékosok nem mernek őszintén beszélni az öltözőben a Dárdai-fiúk miatt. Erre a sunyi támadás hallatán bepöccent edző panaszládát helyezett ki, amelyben bárki akár név nélkül is bemószerolhatja, ha úgy érzi, indokolatlanul a fiait favorizálja. Azóta kiderült, hogy a számok alapján is biztosan nem volt alapja a kritikának.