Szívszorító videóval üzent edzőjének a magyar válogatott focista

Sosem feledi 2022. október 5-t Gulácsi Péter, a magyar válogatott focikapusa. A Lipcse játékosa ezen a napon szenvedett borzalmas térdsérülést a Bajnokok Ligájában a Celtic elleni meccsen. Elszakadt a keresztszalagja, egy évig nem is védhetett. Időközben Janis Blasvich lett a Leipzig elsőszámú kapusa, s nem is teljesít rosszul. Nem is csoda, hogy Gulácsinak jelezték, a bajnokságban és a BL-ben egyelőre ő a csere, míg a kupában egy hete, a Wiesbaden elleni meccsen visszatérhetett.

Egy éve hordágyon vitték le a pályáról Gulácsit (Fotó: AFP)

Gulácsi a szörnyű sérülés egyéves évfordulóján videóval jelentkezett közösségi oldalán, melyen azt ábrázolja, mennyit dolgozott azért, hogy visszatérjen. Üzent ezzel a szurkolóknak, a közvéleménynek, s nem utolsósorban edzőinek is.

Egy év kemény munka, verejték, könnyek és áldozatok. Három műtét, több száz óra edzőteremben szabadnap nélkül. Az, hogy ilyen közel voltam ahhoz, hogy ne játszhassam újra azt a játékot, amit szeretek, megtanított értékelni mindent, amim van. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt és segített ezen az úton! Visszatértem!

– idézi a Magyar Nemzet Gulácsit, aki egyelőre a válogatottban sem tért vissza a kezdőcsapatba.

A Lipcse szombaton a Bochum ellen játszik német bajnokit, nagy meglepetés lenne, ha a Bundesligában is visszatérne a kapuba Gulácsi.