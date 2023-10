Itt a szenzációs bejelentés! Shane Tusup már az olimpiára készül

Teljesen új sportágban tér vissza az élsport világába Shane Tusup. Hosszú Katinka egykori férje, az Iron Ladyt a világcsúcsra juttató amerikai szakember magyar legenda fiával társult, mostantól Mizsér Márk kajakos munkáját segíti. Cél, a párizsi olimpiai szereplés. Márk édesapja egyébként Mizsér Attila, aki 1988-ban az öttusaválogatottal lett olimpiai bajnok.

Tusup az új fejleményről közösségi oldalán számolt be:

„Mint tudjátok, több sportolóval dolgoztam már együtt, de ez most egy különösen izgalmas kaland lesz, mivel Márk édesapja maga is olimpiai bajnok, amit mélyen tisztelek. A bajnoki gondolkodásmód úgy tűnik, a család vérében van. Már el is kezdtük a felkészülést.”

– írta Tusup, akinek a Youtube-csatornáján lehet követni a közös munkát.

Shane Tusup utoljára a 2016-os, riói olimpián vett részt edzőként, akkor Hosszú Katinka három aranyat és egy ezüstöt nyert.

A párizsi olimpiát jövő nyáron rendezik.