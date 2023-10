Dárdait dörgő tapsvihar fogadta: elárulta, mit tervez karácsonyra

Kiesés, egyetlen év alatt 100 millió eurónyi (39 milliárd forint) veszteség, az ultravezérből lett (és furcsa nyaksérülése miatt a kórházi ágyából bejelentkező) klubelnökkel bajszot akasztó és lemondó felügyelőbizottsági elnök – mindennek volt mondható a Hertha BSC vasárnapi éves taggyűlése, csak vidámnak nem. Az eladósodott berlini futballklub magyar ikonját, Dárdai Pál vezetőedzőt ellenben tapsvihar fogadta a több mint 1500 fős tagság részéről.

Dárdai Pál nagy sikert aratott beszédével a Hertha taggyűlésén (Fotó: herthabsc.de)

– Májusban egyértelművé vált, hogy újra kell kezdenünk mindent. Nagyon elégedett vagyok az azóta tapasztalható fejlődéssel. Tudtuk, hogy remek szurkolóink vannak, és most már azt is tudjuk, hogy van egy csapatunk, amelynek tagjai szenvedéllyel viselik a címerünket és mindent beleadnak a Hertha BSC-ért. Továbbra is szükségünk van a támogatásotokra, hogy tovább haladjunk ezen a berlini úton – mondta Dárdai, rövid beszédében kitérve a konkrét célkitűzésére is:



Karácsonyig meg kell szereznünk a negyedik vagy ötödik helyet

– adta ki a jelszót a magyar edző, akinek eddigi elvárásait két ponttal még túl is szárnyalta az átigazolási szezonban – az anyagi nehézségek miatt is – totálisan átalakított, és csak szeptemberre összeállt csapata.

A Hertha három vereséggel kezdte a német másodosztály 2023/24-es szezonját, de Dárdainak sikerült megállítania a zuhanórepülést. A szeptemberre véglegesített játékoskerettel egyre jobb a csapata játéka: utóbbi négy bajnokijából hármat már megnyert, idegenben verte többek között a feljutásért küzdő Kielt (3-2) és a nagy múltú, de jelenleg a 2. Bundesligában kiesőjelölt Shalkét is (2-1). A kilenc forduló után kilencedik Hertha jelenleg öt ponttal marad le az osztályozós helyen álló Kaiserslautern mögött.