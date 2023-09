Csapata közölte a lesújtó hírt: elhunyt a legendás magyar játékos

Tragikus hírt jelentett be Békéscsaba 1912 Előre Facebook-oldalán, miszerint életének hatvanadik évében elhunyt Fabulya György, a békéscsabai Előre korábbi legendás játékosa.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

Fabulya György 1963. október 19-én született és pályafutása alatt számos mérkőzésen, sok-sok feledhetetlen sikerrel vívta ki az egykori közönség szeretetét és tiszteletét – írták a Békéscsaba 1912 Előre honlapján.

Az Előre kötelekében összesen 13 évet töltött, pályafutása alatt 218 első osztályú és 34 másodosztályú bajnoki, 7 nemzetközi kupamérkőzés, valamint a mindenki számára emlékezetes 1988. június 13-án lejátszott Magyar Kupa döntőn pályára lépő csapat tagja is volt, amelyen 3-2 arányban legyőzték a Budapesti Honvéd SE csapatát. Kipróbálta magát külföldön is, játszott az Energie Cottbus, a Pahang, valamint a Mikkeli csapataiban is.

A legenda tiszteletére a szombaton 15 órától megrendezendő Dabas elleni bajnoki mérkőzést gyászszünettel kezdik - írja a BEOL, amit a Ripost szúrt ki.