Szoboszlai kevés lesz? Folyamatos kirúgások Messi miatt

Vasárnap délután végre tétmeccsen is bemutatkozhat a Liverpool focicsapatában Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar középpályása négy edzőmeccs után a Chelsea otthonában bizonyíthat, főleg a gárda szimpatizánsaiknak. A drukkerek szerint Dominik feltűnően szerepel a klub közösségi médiájában, legutóbb például magyarul énekelt, de nem biztos, hogy a pályán egyedül reformot hoz. Éppen ellenkezőleg: az ő és a világbajnok argentin Alexis Mac Allister megszerzése után várnak még legalább egy fontos láncszemet a középpályára a liverpooli szurkolók.

Lionel Messi zseniális játékkal, gólokkal robbant be az amerikai ligába. Már minden róla szól az Inter Miaminál, olyannyira, hogy akinek nem tetszik az új helyzet, az mehet is. David Beckham a héten két embert is kirúgott a csapattól: Nick Marsman kapus kevésbé pozitív megjegyzést tett Messire, azonnal csomagolhatott.

A stadion vécépucolója pedig rákiabált Messire és aláírást is kért, azóta ő is az álláshirdetéseket böngészi.

A májusi, poznani Világkupa-futam után sétálgatott a városban a világbajnoki bronzérmes kenus, Korisánszky Dávid, amikor megsérült. Amputálni kellett az egyik ujjpercét, miután elvágta egy márványlap. A sportoló ezek után készül a duisburgi világbajnokságra.