"Most egy valami nincs: idő": nem hibázhat többet a Fradi

Hosszabb interjút adott Írországban az Origónak Máté Csaba, a Ferencváros focicsapatának vezetőedzője. Az eddigi segítő a feröeri Klaksvik elleni BL-búcsú után lépett előre, s a klub már vele győzte le a Konferencialiga selejtezőjében az ír Shamrockot 4-0-ra. A csütörtöki visszavágón (21.00, M4 Sport) szintén győzelmet várnak a zöld-fehérek.

Máté Csaba kijelentette, nehéz helyzetből kellett felrázniuk a csapatot.

- Én is tagja voltam annak a stábnak, azaz az én felelősségem is megvan a történtekben - mondta Máté, jelezve, nem csak a menesztett Sztanyiszlav Csercseszov "sara" volt a kudarc.

Szögezzük le, hogy egy olyan edzőről beszélünk, aki az elmúlt évek legnagyobb sikereit érte el a csapattal! Kétszeres bajnok, kupagyőztes, az európai porondon Európa-liga-csoportkört nyert az irányításával a csapat, bejutott a legjobb 16 közé. A Klaksvík elleni meccs végeredménye persze mindenkit sokkolt, ennek az „orvoslása" volt a legnagyobb feladat.

Máté Csaba jól tudja, a Ferencváros az utóbbi négy évben egyaránt tagja volt valamelyik európai csoportkörnek, erre készülnek idén is a Konferencialigában.

- Látni kell, hogy itt és most egy valami nincs: idő. Nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, márpedig ahhoz, hogy egy folyamat beinduljon, mindig több időre van szükség. Közben pedig nyerni kell! Győzelmi kényszerben vagyunk, olyan meccseket játszunk, amelyeken nem szabad hibázni. Ha egy bajnoki nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, van belőle még harminc egynéhány, amin tudsz javítani. A nemzetközi porondon erre jóval kevesebb, abban a fázisban, amiben most mi vagyunk, már nincs is lehetőség. A játékosok lelki világának is jót tett a győzelem, mert őket is óriási sokként érte a kiesés. Tettünk előre egy apró lépést, de korántsem oldottunk meg ezzel minden problémát.

