Szoboszlai miatt bukik a sztárcsapat, eldőlt Hamilton jövője

Szoboszlai Dominik akaratán kívül tehet keresztbe a BL-győztes Manchester Citynek. Az RB Leipzig már 150 millió eurót (57,6 milliárd forint) kaszált idén nyáron a játékoseladásokon, ennek csaknem a felét a Liverpoolba igazoló Szoboszlain. Persze költött is rendesen a távozók pótlására, de a jelentős bevételekkel a kasszában nincs rákényszerülve, hogy eladja újabb sztárját. Josko Gvardiolt - őt akarja nagyon a City - csak 100 millió euróért (38,5 milliárd forint) engednék el Lipcséből, sőt az angliai teljesítményétől, sikereitől függő pluszpénzt is kérnek érte. Csakhogy a manchesteriek egyelőre legalább 10 millió euróval kevesebbet kínálnak érte, sőt még a bónuszok feltételeiről is vitázik a két oldal.

Az RB Leipzig jól keresett Szoboszlaival Fotó: liverpoolfc.com

A Sky Sports éppen a 38. Magyar Nagydíjon indította el „gyerekműsorát”, ahol a legkisebbek is szerepet kapnak a műsorkészítésben, akár riporterként és elemzőként is kipróbálhatják magukat. Az egyik ilyen adásban egy fiatal srác Toto Wolffal, a Mercedes csapatfőnökével beszélgetett, és rá is kérdezett Lewis Hamilton hosszabbítására. Wolff erre a fülébe súgta, hogy

Hamilton két évre fog aláírni, hivatalosan ezt azonban még nem erősítheti meg

A titkot azonban nem sokáig tudta tartani, nem sokkal később elkotyogta Wolff privát információját.

Hamilton aláír Fotó: AFP

A Nemzetközi Úszószövetség (WA) kongresszusa 172 igen és 3 nem szavazattal jóváhagyta az elnökség egyhangú döntését, így Budapestre költözik a jelenleg a svájci Lausanne-ban működő nemzetközi sportszervezet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette a kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról. Büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy 2017 és 2022 után Magyarország 2027-ben is vizes világbajnokságot rendezhet, így tíz éven belül "mesterhármast" ér el.