Szoboszlai miatt bukik óriásit a BL-győztes Manchester City

Egyelőre csak a német másodosztályú Karlsruhe ellen játszott Szoboszlai Dominik, de a Liverpoolnál mindenki abban bízik, hogy a másik új középpályással, a világbajnok argentin Alexis Mac Allisterrel együtt újra versenyképessé teszik a legutóbbi Premier League-szezont csak ötödikként zárt csapatot. A pályán kívül áttételesen már sikerült keresztbe tennie a bajnok (és Bajnokok Ligája-győztes) Manchester Citynek.

Szoboszlai nyakában Gvardiol: a magyar sztár álomigazolása tett keresztbe a horvát védő manchesteri jövőjének? Fotó: AFP

Az abu-dzabi tulajdonosok révén dúsgazdag manchesteri Égszínkékek menedzsere, Pep Guardiola egyre türelmetlenebbül várja a védelem bal oldalára kiszemelt horvát Josko Gvardiolt, Szoboszlai eddigi csapattársát. A lipcsei edző, Marco Rose érdeke is az lenne, hogy mielőbb dőljön el: marad vagy megy egyik legnagyobb erőssége? Csakhogy a szakmai szempontokat felülírják az anyagiak. Míg Szoboszlait a szerződésébe foglalt záradék határideje előtti órákban 70 millió euróért (27 milliárd forint) villámgyorsan kivásárolta a Liverpool, addig a City alkudni próbál a 21 éves védőért fizetendő összegből.

Itt zavar be a képbe a magyar középpályás. Az RB Leipzig már 150 millió eurót (57,6 milliárd forint) kaszált idén nyáron a játékoseladásokon, ennek csaknem a felét Szoboszlain. Persze költött is rendesen a távozók pótlására, de a jelentős bevételekkel a kasszában nincs rákényszerülve, hogy eladja újabb sztárját. Gvardiolt csak 100 millió euróért (38,5 milliárd forint) engednék el Lipcséből, sőt az angliai teljesítményétől, sikereitől függő pluszpénzt is kérnek érte. Csakhogy a manchesteriek egyelőre legalább 10 millió euróval kevesebbet kínálnak érte, sőt még a bónuszok feltételeiről is vitázik a két oldal.

– Nagyon megleptek minket azok a hírek, melyek szerint már orvosi vizsgálatra várták Joskót az angolok. Itt van velünk, nagyon profi a hozzáállása, rendkívül motiváltan készül. Szerintem tetszik neki, amit építünk itt. Más kérdés, hogy a Manchester City jelezte, akarja őt, és igen, Josko pedig elmondta, hogy el tudja képzelni a dolgot. De a tárgyalások során még nagyon, nagyon távol vannak az elképzelések. Közelében sem vagyunk a megállapodásnak. Meg kell mondjam,

Szoboszlai Dominik átigazolása a Liverpoolhoz mindannyiunkat meglepett, ugyanakkor megadta nekünk a szükséges anyagi biztonságot és nyugalmat. Tehát már nincs szükségünk a Josko eladásából származó pénzre,

nagyon nyugodtak lehetünk a helyzetével kapcsolatban. Annak örülnénk a legjobban, ha maradna

– nyilatkozta Max Eberl lipcsei sportigazgató.