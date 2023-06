Drámai bejelentést tettek Szvoboda Bence temetésén

A Szvoboda család kérésére sokat saját versenyöltözékükben érkeztek szombaton a balatonberényi temetőbe, hogy végső búcsút vegyenek 31 évesen elhunyt Szvoboda Bencétől. Két 521-es számú versenymotort is felállítottak, a ravataltól pedig virágcsokorral övezett út vezetett a sírhelyig - számolt be róla a sonline.hu.

Elsőként Ungvár Imre balatonberényi katolikus pap búcsúzott Bencétől, majd csapata, a Team HTS KTM nevében Nagy Norbert. A gyászszertartáson szót kapott Bognár Péter is, aki Bence legidősebb szurkolója volt. Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke is, aki itt jelentette be, hogy hivatalosan is visszavonultatják Szvoboda Bence 521-es rajtszámát.

Egészen pontosan a családjának adják, ami egyben felelősségteljes feladattal is jár. Ha ugyanis rá akadnak egy Bencéhez hasonló ígéretes tehetségre, akkor értesíteniük kell a Magyar Motorsport Szövetség elnökségét.

A sírnál beindították a motorját, s annak kíséretében helyezték örök nyugalomra.

Szvoboda Bence halála öt ember számára egy új élet lehetőségét jelenti. A nem sérült szerveit ugyanis felajánlották.