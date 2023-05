Megható módon búcsúzik Suhajda Szilárdtól az egykori iskolája - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, megtalálták Suhajda Szilárd sátrát a Mount Everesten a 4-es táborban, körülbelül 7950 méteren. A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták. Erről az egyik serpa beszélt a Világgazdaságnak. Hozzátette, a magyar hegymászó biztosan nem él, és kifejezte őszinte sajnálatát.

Fotó: Suhajda Szilárd facebook

A család fontos döntést hozott: ha meg is találják a hegymászó holttestét, a kérésükre a Mount Everesten fog maradni.

Még fiatalon Suhajda Szilárd a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanulója volt. Az intézmény is megrendülten fogadta a lesújtó híreket, így egy megemlékezést tartottak május 28-án, vasárnap.

A hegymászó ballagási tablója előtt gyűltek össze, hogy egy-egy mécses meggyújtásával emlékezzenek meg róla. Egy hegymászós képet is kitettek Szilárdról, valamint virágokat is helyeztek a gyertyák mellé. A mécseseket végül szívalakban helyezték el, hogy ezzel is kifejezzék szeretetüket és tiszteletüket Suhajda Szilárd felé. A Beol információi szerint sok százan vettek részt a megemlékezésen.

- A hegymászás számomra az önmegvalósítás csodálatos lehetősége. Egy élhetetlen világba lépsz be, ahol éppúgy lelsz békére és mennyei szépségre, mint pokoli sötét erőkre és sziklakemény, fagytól zord, üres sötétségre. Egyszerre vesz körül a Minden és a Semmi. A teljesség és az üresség. És mindazon csoda által, ami a szemed elé tárul, minden nehéz lélegzet, minden újabb lépés közelebb visz saját magad teljesebb megismeréséhez. Nem csak az ismeretlen és a világ felfedezését jelenti odafent lenni: önmagad megismerését is. Az ember elveszik és magára talál: a test és lélek új állapotait ismered meg. Újjáértelmeződik múlt, jelen és jövő. Újjászületsz - idézte bejegyzésében az iskola Suhajda Szilárd korábbi szavait.