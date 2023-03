Marco Rossi babonás? Különleges élmény vár a szövetségi kapitányra

Marco Rossi idén Észtország ellen (csütörtök, 19.30, tv: M4 Sport) irányítja majd először a magyar válogatottat, amely összesen tíz összecsapást játszik ebben az évben. A Puskás Arénában rendezendő találkozó abból a szempontból is különleges élmény lesz az olasz szakembernek, hogy csütörtökön 50. alkalommal ül majd le a nemzeti együttes kispadjára.

Örül a jubileumnak, de az észtekre koncentrál Marco Rossi Fotó: mlsz.hu

A vezetőedző igyekszik a párharcra fókuszálni a jubileum helyett: "Minden mérkőzés ugyanolyan fontos, így az 50. is, de nyilvánvalóan büszkeséggel tölt el, hogy elérem ezt a mérföldkövet. Nincs babonám, továbbra is igyekszünk úgy dolgozni a stábbal, hogy ez a szám tovább nőjön, és a tavalyihoz hasonló eredményeket érjünk el" - nyilatkozta a szerdai sajtótájékoztatón Marco Rossi. Az észt összecsapás után március 27-én, héftőn Bulgária vár az együttesre, egy már Európa-bajnoki selejtező lesz, ennek a felelősségével tisztában van az 58 éves szövetségi kapitány is.

Az észtek ellen nem szeretném túlterhelni a játékosokat, de már a Bulgária elleni mérkőzést tartom szem előtt, így fontos lesz olyan taktikákat kipróbálni, amiket hétfőn is tudunk hasznosítani. Az észtek ellen még lehet kísérletezni, de a bolgárok ellen biztosra kell menni minden poszton

- nyilatkozta a mester.

