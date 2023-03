Fotón a jelenet, fura botrányt okoztak a szurkolók a magyar válogatott meccsén

Ádám Martin góljával győzelemmel indította az évet a magyar labdarúgó-válogatott, amely Észtországot győzte le 1-0-ra. A helyszínen 41 ezer néző buzdította Szoboszlai Dominikékat, rengeteg gyerek foglalt helyet a lelátón, akiknek biztosan feledhetetlen élményben volt részük. Néhányan azonban kissé elragadtatták magukat, és papírrepülőket dobtak be a pályára, erre pedig a szervezők is felfigyeltek, akik az első félidő közepén hangosbemondón keresztül kérték, hogy fejezzék be az inváziót.

Az egyik papírrepülő a pályán landolt Fotó: Bors

Az intelem sikeresnek bizonyult, további légi erősítés nem érkezett. Tavaly a Szerbia elleni felkészülési találkozón is hasonló jelenet történt, reméljük, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nem minősíti visszaeső szurkolóknak a fiatalokat.