„Biztos voltam benne, hogy meghalok” – sokkoló vallomást tett a földrengés után a sztárfocista

Már több mint 19 ezer halottja van a hétfő hajnali pusztító földrengésnek, amely Szíriában és Törökország déli részén okozott felfoghatatlan mértékű károkat. A mentések folyamatosan zajlanak, a török élvonalbeli Adana Demirspor támadója, Fredrik Gulbrandsen testközelből élhette át a tragédiát, szerencsére nem esett komoly baja. Sokkoló élményeiről az Instagramon beszélt.

Még mindig sokkos állapotban vagyok és azon gondolkodom, hogy mit tudnék elmondani a jelenlegi helyzetről

– kezdte a háromszoros norvég válogatott támadó, aki a földrengéskor egy épület 15. emeletén tartózkodott.

Egy pillanatra biztos voltam benne, hogy meg fogok halni. A földön kúsztam lefelé, és meg voltam győződve arról, hogy a padló elsüllyed alattam. Még mindig nem tudom elhinni, hogy az épület állva maradt. Mintha egy hajón lettem volna, miközben a tengeren heves vihar tombol.

Az Adana Demirspor futballistája szerencsére azóta biztonságban van, menyasszonya nem tartózkodott az országban a tragédia idején. „Sokan, köztük én is, egyszerűen nem tudják, hogy a lakóhelyük még mindig megközelíthető-e, és hogy oda tudnak-e majd menni. Mi van, ha újabb földrengések lesznek? Mi lesz akkor az épületekkel? Most minden bizonytalannak tűnik. A foci a legnagyobb szenvedélyem, de most az életem fontosabb” – zárta gondolatait a labdarúgó.

A szörnyű katasztrófában életét vesztette a Yeni Malatyaspor 28 éves kapusa, Ahmet Eyüp Türkasaln. A Hatayspor 65-szörös ghánai válogatott futballistája, Christian Atsu a korábbi hírekkel ellentétben úgy tűnik, továbbra sem került elő, csakúgy, mint a klub sportigazgatója, Taner Savut.