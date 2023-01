Heti Top: Shakira nem kegyelmez, dopping Mexikóban, Milák Kristófot vissza kell fogni

Nem csak exférjétől, anyósától is elhidegült Shakira. A kolumbiai énekesnő válásuk után igazi kampányt folytat egykori családjával szemben, legújabb dalában a korábbi labdarúgónak üzent, de most megkezdődött az offenzíva az anyóssal szemben is. Szemtanúk szerint Shakira egy életnagyságú voodoo-boszorkányt állított fel spanyolországi otthonának erkélyén, mely éppen szemben van ex-anyósa lakásával.

#Shakira put a witch on her balcony opposite her ex-mother-in-law's house. pic.twitter.com/7b2brNopma — KevinPrt44 (@KevinPrt44) January 14, 2023

A Forma-1 klasszisa, Lewis Hamilton szorosan egy hölgyhöz bújva élvezte a pezsgőfürdőt az Antarktiszon. A Twitteren sokan arra gondoltak, hogy ő a pilóta új barátnője.

LEWIS HAMILTON YOU HAVE A GIRLFRIEND??!! pic.twitter.com/Nu1Dn7j7LP — 𝕄𝕒𝕕𝕚𝕤𝕠𝕟⁴⁴ 🌿 is Midnight Rain (@lewhamsbae) January 7, 2023

Cristiano Ronaldo három hete Szaúd-Arábiában él. A Bors felkereste azt a hotelt, ahol a portugál labdarúgó és családja lakik, illetve csapata, az al-Nasszr stadionjánál és ajándékboltjában is jártunk.

Nagy Antal, a mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, amikor a Nancyhoz szerződött, az ottani orvos biztos volt benne, hogy a magyarok elrontották a doppingolást az 1986-os vb. "A doki azt mondta, idézem: valamit nagyon elrontottak a doppingolással a magyarok. Megkérdezte, ellenőrzött ételt vagy italt kaptunk a meccs előtt? Igen volt a válaszom, de aztán mondtam, hogy a vitaminitalunkat egy kancsóban keverték össze. Akkor a csapatorvosunk kijelentette, szerinte tuti valamilyen kokszot kaptunk."

Már hetek óta a medencében rója a kilométereket az olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf, aki Virth Balázs mesteredző irányítása mellett végzi az alapozást.