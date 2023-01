Shakira nem kegyelmez, ezt küldte Piqué anyjának

Nem csak ex-férjétől, anyósától is elhidegült Shakira, megromlott a korábban baráti viszony. A kolumbiai énekesnő válásuk után igazi kampányt folytat egykori családjával szemben, legújabb dalában a korábbi labdarúgónak üzent, de most megkezdődött az offenzíva az anyóssal szemben is. A számban például azzal alázza a világ- és Európa-bajnok labdarúgót, hogy Casio órára cserélte a Rolexét...

Decemberben mondták ki hivatalosan a válást, Fotó: AFP

Szemtanúk szerint Shakira egy életnagyságú voodoo-boszorkányt állított fel spanyolországi otthonának erkélyén, mely éppen szemben van ex-anyósa lakásával. Ez még nem minden, az énekesnő teljes hangerővel bömbölteti a hangszórókból legújabb dalát, melyben Gerard Piqué mellett a Barcelona-ikon legújabb szerelmének is üzen.

#Shakira put a witch on her balcony opposite her ex-mother-in-law's house. pic.twitter.com/7b2brNopma — KevinPrt44 (@KevinPrt44) January 14, 2023

Shakira és Montserrat Bernabéu kapcsolata régen kimondottan jó volt, azonban a válással természetesen anyósától is elhidegült az énekesnő. Ez nem is csoda, mivel az asszony a hírek szerint mindent tudott fia félrelépéseiről és falazott is neki. Nem is kérdés, az erkélyre felállított voodoo-bábú Montserratot ábrázolja.

- Shakira mindig is tisztelettel beszélt anyósáról, nagyon durva dolognak kellett történnie ekkora fordulathoz. Lássuk be, nyilvánosan megalázta ex-férje édesanyját

- mondta az énekesnő egyik rajongója.

11 év házasság és két közös gyermek után vált el a sztárpár Fotó: Charles Wenzelberg/New York Post / MEGA

Idén nyáron, több mint 12 év után vetett véget kapcsolatának Shakira és Gerard Piqué, miután a spanyol futballistáról kiderült, többször megcsalta párját. Ezt követően egészen december 1-jéig komoly jogi vita folyt arról, hogy gyerekeik, a 7 éves Sasha Piqué Mebarak és a 9 éves Milan Piqué Mebarak kihez költözzenek majd.

Időközben kiderült, hogy banális dolog miatt bukott le a nála tíz évvel idősebb nejét csaló Piqué. Shakirának az lett furcsa, hogy hirtelen ipari mennyiségben fogyni kezdtek a lekvárosüvegek a házban, pedig a futballistán kívül a család többi tagja nem igazán rajongott érte. Ezt követően magánnyomozót bérelt fel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy alapos-e a gyanúja, végül pedig igaza lett, Piqué rendszeresen félrelépett a kapcsolatuk alatt.