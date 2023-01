Titokban vették fel a kínai állampolgárságot a Liu testvérek

Még karácsonykor, gyorsított eljárásban kapták meg a kínai állampolgárságot a Liu-testvérek. A sietség oka az volt, hogy a Magyarországról távozó két gyorskorcsolyázó már kínai színekben versenyezhessen a következő olimpián – írta meg a Világgazdaság.

A Liu testvérek már hivatalosan is kínai állampolgárok Fotó: Árvai Károly

A korábban magyar színekben olimpiai bajnoki címet szerző Liu Shaolin Sándor és testvére, a kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang országváltása a tavalyi év egyik leginkább vitatott ügye volt a hazai sportéletben, és bár hivatalosan ők továbbra sem közölték, hol folytatják, szinte biztosra lehetett venni, hogy Kínában, hiszen rokoni szálak is odakötik őket, és a nyelvet is jól beszélik. A testvérek még abban a tudatban is vállalták a procedúrát, hogy emaitt tetemes pénzbüntetéssel kell számolniuk, jóllehet végül a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség döntése értelmében mégsem kellett fizetniük.

Mindenesetre ha sokáig húzódott volna a honosításuk, akkor veszélybe került volna 2026-os szereplésük, az olaszországi téli olimpiáig ugyanis alig három év van hátra, és a szabályok szerint legalább ennyi ideig nem indulhat a sportoló egy országváltás után.