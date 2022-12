Váratlan fejlemény a Liu-testvérek távozása ügyében: Megvan az első áldozat

Egyelőre nincs megegyezés arról, hogyan és miként búcsúzik a magyar színektől a Liu testvérpár. Az olimpiai bajnok gyorskorisok akár 710 millió forintos lelépési pénzt fizethetnek a hazai szövetségnek, de az is lehet, hogy Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang ingyen távozhat. Döntés még nem született az ügyben - írja a Mandiner.

Százmilliókba is kerülhet Liuék távozása, ám még semmi sem biztos

A portál szerint jelen pillanatban is zajlanak az egyeztetések és a pénzügyi kalkuláció a pontos elszámolás végett, és a MOKSZ elnöksége a jelenlegi információk alapján december 20-án ül össze, hogy bejelentést tegyen, amely tisztább képet adhat a távozás körülményeiről. Az ügy első áldozata azonban máris meglehet. Mint arról a Bors is írt, Telegdi Attila sportigazgató volt az, aki olyan döntéseket hozott, amelyek után Liuék kínai mestere, Csang Csing Lina úgy döntött, hazatér. Őt követik most az olimpiai bajnok testvérek.

Úgy tudni, Telegdi Attila távozik a szövetségtől Fotó: MKOSZ

A Mandiner megbízható információk alapján úgy tudja, távozik Telegdi Attila, aki korábban a gyorsasági szakágat, majd a junior gyorsasági szakágat felügyelte a MOKSZ-ban. A hírek szerint megelőzte, hogy megköszönjék a munkáját, inkább saját maga jelentette be a lemondását.