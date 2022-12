"Sorra mennek el a nagyok" - Csapó Gáborról beszélt a háromszoros olimpiai bajnok

Nem csak legendás példaképeket, hanem barátját, kortársát is gyászolja Kiss Gergely. A háromszoros olimpiai bajnok pólós a Borsnak arról is beszélt, mennyi kiválóságot veszített el a sportág az utóbbi években.

- Vasárnap röviden annyit mondott, Csapó Gábor példakép a fiatalok számára? Mi maradt meg Önben a nagy bajnok legendából?

- Nagy döbbenettel hallottam, hogy szegény Dudi is elment. Nagyszerű ember, jó svádájú, közvetlen srác volt, mindenkihez volt néhány jó szava. Hiányozni fog, az biztos. Sajnos, ránkjár a rúd. Sorra mennek el a nagyok. Bolvári Antal, aztán a mi példaképünk, társunk Benedek Tibi, Kárpáti Gyuri bácsi, Szívós Pista bácsi és most Dudi. Nagyon megvisel a halála.

Fotó: Földi Imre

- Közben meg készül a film a nagy pólócsapatokról, a három olimpiai aranyról… Mire számíthatnak a nézők?

- Sőt, már el is készült. Szécsi Zoli, csapatunk kapusa már bele is nézhetett a nyers filmbe, és azt mondta, pazar, nagyon jól sikerült. Biztos népszerű lesz majd a szurkolók kötében.

- Ön egyébként, ha éppen nem forgat, mivel foglalkozik manapság?

- Állandóan van feladatom, így aztán szerencsére nem unatkozom. Gyerekekkel foglalkozom a nagy sportágválasztón. És hát Gödöllőn edzősködöm, s ez a munka is tetszik, hiszen az ötévestől az ötvenévesig foglalkozunk pólósokkal. Azt vallom, ha nem is lesz mindenkiből olimpiai bajnok, a lényeg a mozgáson van. Hiszen az élet a mozgás maga, még ha csak ritkán is adnak érte aranyat.

Kiss Gergely

- A válogatottnál is éppen mozgás van, kapitányváltás zajlik. Mit szólt hozzá?

- Először is azt mondom, Märcz Tamás nagyon jó munkát végzet, olimpiai bronzéremre vezette a csapatot. Igaz, a végére mintha elfáradt volna, meglazult a kapcsolata a játékosokkal. Az utód, Varga Zsolt rendkívül jó választás, s tetszik, hogy nagy lendülettel látott munkához, és máris mélyen belenyúlt a keretbe. Tinédzsereknek adott lehetőséget, s így biztos vagyok benne, hogy két év múlva, Párizsban, az olimpián jó eredményre leszünk képesek. Szerintem megint érmet szerzünk.

Burkovits Ferenc