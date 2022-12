Marco Rossi ezt is elérte: Végre komolyan vesznek minket

Marco Rossi 2012 nyarán került Magyarországra, de a kispesti évek előtt is hallott már hazánkról. Az Aranycsapat mellett Détári Lajos keltette fel az érdeklődését. Egy csapattársa az olasz harmadosztályban kijelentette, hogy ő lesz az itáliai Détári.

- Kíváncsi voltam, ki lehet ez a magyar srác, elkezdtem követni a pályafutását. Bizony meg kell mondanom, a csapattársam játéka, tudása cseppet sem hasonlított magyar labdarúgóhoz. Aztán úgy hozta a sors, hogy játszottam is ellene, Détári a Bolognában, én pedig az Anconában rúgtam a labdát. Klasszis játékos volt - mesélte a Borsnak Rossi, aki a telki edzőközpontban adott interjút lapunknak.

A szakembert 2018 derekán nevezték ki a magyar válogatott szövetségi kapitányának, és a csapatnál egy új időszámítás kezdődött.

Temetői hangulat uralkodott a válogatott körül. A játékosok maguk alatt voltak, önbizalom nélküli futballistákkal találkoztam. Szerencsére ez rövid idő alatt megváltozott, köszönhető ez annak a rengeteg munkának, erőfeszítésnek, amit a fiúk vállaltak. Persze, a velem együtt dolgozó stábtagok, vezetők nélkül soha nem léptünk volna előre. Mondhatom, ez nem nekem köszönhető, hiszen egyedül semmi sem megy!

Marco Rossi elmondta, hogy a régi gárda alaposan megváltozott, kicserélődött, nyolcvan-nyolcvanöt százalékban átalakult a keret.

- Ma már várják a közös munkát a fiúk, várják a meghívót. Nem titok, hatvanhárom játékost próbáltam ki, ebből alakult ki a mostani gárda, amelyiket már igazi ellenfélnek tekintenek Európa szerte. Csányi Sándor elnök úr is büszke ránk, de nagyon remélem, hogy a következő években sikerül még az eddigieknél is szebb eredményekkel megörvendeztetnünk őt és persze a szurkolóinkat is.

Angliában 4-0-ra nyerni tudott a csapat

Rossi kapitány nagy büszkeséggel gondol vissza az elmúlt időszakra, különösen a wolverhamptoni angolok elleni 4-0-s diadalra. Mint mondta, jóleső érzés volt, amikor az Eb-selejtezők sorsolásán a francia, a spanyol és a többi szakember gratulált a magyaroknak, és talán még jobban örült annak, hogy már nem csak a világsztárokat pásztázták a kamerák, hanem a magyar küldöttség tagjait is.

- Eljutottunk oda, hogy ma már valóban komolyan vesznek bennünket – búcsúzott Marco Rossi. – És ez nagyon felemelő érzés szerintem mindannyiunk számára.