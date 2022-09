Détári Lajos nem kertel, ezt gondolja a magyar válogatottról

Ha a magyar válogatott a soron következő két mérkőzésén legalább egy pontot szerez, akkor mindenképpen bent marad a Nemzetek Ligája első osztályában. Détári Lajos, a korábbi 61-szeres magyar, hétszeres világválogatott klasszis a Borsnak őszinte vélemény formált, szerinte nem reménytelen a magyar csapat helyzete.

Nehéz összecsapásra számít Détári Lajos Fotó: Tumbász Hédi

Nehéz ügy, mert a német és az olasz csapat is a világelitbe tartozik, s részünkről hősies küzdelem lenne már Lipcsében kivívni a csoportban maradást

– magyarázta Döme. – Még akkor is, ha a lipcsei stadion Gulácsi, Orbán és Szoboszlai, az RB Leipzig három futballistája számára hazai terepet jelent. Ismerem a német focit, már csak azért is, mert magam is fociztam a Bundesligában.

Pontosan tudom, hogy egy német játékos még a 90. percben is úgy robog, mintha csak akkor kezdődött volna a meccs.

Meg persze a németeknél általában jó a csapatmunka, kompakt együttesek robotolják végig a mérkőzéseket. Igaz, e téren a magyar válogatottra sem lehet mostanság panasz.

Détári szerint végre van minek örülni a magyar válogatott kapcsán.

– Nagyon lelkes csapatunk van. Egyre kevesebb ellenfél nézi le a magyar válogatottat, már alig valakit tudunk meglepni a játékunkkal. Ha a német robogást, mind az olasz könnyedséget meg tudjuk kontrázni, és akkor újra együtt örülhetünk a magyar focinak."

A Németország-Magyarország mérkőzést szeptember 23-án, pénteken 20.45-kor (M4 Sport) játsszák.