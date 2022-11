Minden részletet nem árulhatok el – Kis Grófo elmesélte, hogy ünnepeltek Dzsudzsák Balázzsal

Kis Grófo sem hagyta ki Dzsudzsák Balázs utolsó meccsét a válogatottban. A Bulibáró ugyanis nagy focirajongó, aki az elmúlt időszakban a 35 éves futballistával is remek kapcsolatot alakított ki. A mulatóskirály a Borsnak elárulta, jókora bulit csaptak a görögök elleni 2-1-es győzelem után.

– Buliból nem volt hiány, az biztos! – mesélte Grófo.

Fantasztikusan éreztük magunkat. Éjszakába nyúlóan énekeltük Dzsudzsival a No roxa ajt, de természetesen a „Mert a nézését meg a járását” sem maradhatott el.

Bár minden részletet nem árulhatok el az estéről. Amellett sem mehetünk el, hogy isteni finom ételek voltak. A hangulatot természetesen még tovább fokozta, hogy megvertük a görögöket, Dzsudzsák Balázs nagyon profi játékos és jó ismerősöm, sok közös barátunk van – mesélte a Borsnak a fiatal énekes, aki egy remek hangulatú szelfit is lőtt a nagy mulatás közben. Kis Grófo azt is elárulta, amennyire csak tudja, figyelemmel követi a magyar válogatott teljesítményét, és ez így lesz a jövőben is.

Dzsudzsák kezdőként, és csapatkapitányként lépett pályára, 52 percet játszott, a hetes mezszámához igazodva a második félidő hetedik percében cserélték le. A Debrecen szélsője 109. alkalommal ölthette magára a címeres mezt, amivel egyedüli rekordtartó lett, a lefújás után a szurkolókkal ünnepelt.

– Már Telkiben mondtam a mesternek, hogy nem most terveztem a sírást – fogalmazott a Borsnak a meccs után Dzsudzsák.

– Felkerült a cseresznye a karrierem tetejére. Megdöntöttem Gabit, Gerzsont, Juhász Rolit, Puskástól kezdve olyan neveket tudnék sorolni, ami elképesztő. Hihetetlen, hogy Nyírlugosról Dzsudzsák Balázs elmondhatja, hogy magyar válogatott rekordtartóként beszélhetek. A meccs előtt üzent Király Gábor, akivel eddig együtt álltunk 108-108 válogatottsággal, beszéltem vele, nagyon jó érzés volt. Szakmabeliek, csapattársak gratuláltak, füstöl a telefonom, nagyon jól esik.

A 35 éves szélső egy pálinkát is legurított a szurkolókkal, később azonban elárulta, meggyűlt a baja a felessel.

Nagyon erős volt a meccs utáni pálinka, kértem is a fanok segítségét, hogy fogjanak, ne essek hátra

– mondta a válogatott rekorder.

Bevallom, a meccs végén, Kalmár gólja előtt, vissza akartam szaladni a pályára, hogy elvégezzem a szabadrúgást. Úgyis mindegy volt már, hogy eltiltanak-e.

Dzsudzsák stílszerűen első válogatott mérkőzését is Görögország ellen játszotta még 2007 júniusában. Összesen 21 gólt és 24 gólpasszt jegyzett a magyar színekben, megannyi emlékezetes pillanatot okozott a szurkolóknak.

Dzsudzsák azt is elmondta, egyelőre annyi érzelem kavarog benne, hogy nehezen tudja rendezni a sorait. A Debrecen futballistája zárásként véleményt formált az új csapatkapitányról, Szoboszlai Dominikról is, aki 22 éves kora ellenére már 28-szoros válogatottnak mondhatja magát.

– Most még szoknia kell a közösséghez való kiállást, hogy mindig ő lesz a jó, a rossz. Sokat beszélgettem vele erről és elmondta, hogy ez egy óriási előrelépés a karrierjében. Ha megérti a felelősségét, akkor sokat építkezhet belőle.