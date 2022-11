Csipke melltartóban csábít hazánk legszexibb játékvezetője – Fotó

Vadász Fanni jót tesz a magyar focinak, szexi idomaiért nem csak a sportolók vannak oda, de sokan kimondottan miatta járnak meccsekre. A 23 éves egyetemista kapja is a beszólásokat a pályán, de már megtanulta kezelni a flörtölős szitukat.

Fotó: Róbert / Instagram Állítása szerint már meg sem hallja a bókokat a pályán

A gyönyörű fiatal partjelző nagyon szeretett volna focista lenni, bizonyítani, hogy igenis a nőknek is van helye a futballban. Tehetségesnek is tartották, de végül nem volt lehetősége csapathoz szerződni. De mivel szenvedélye ez a sport, édesapja nyomdokaiba lépett, aki ismert játékvezető. Amióta sikeresen levizsgázott, több sikeres szezont is magáénak tudhat. De emellett lelkes TikTok felhasználó, vicces videókat oszt meg a pályák világáról és a focistákról, közel 80 ezren követik. Instagram oldalán pedig nőiesebb oldalát is megmutatja, most éppen egy szexi csipkekölteményben.